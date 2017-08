Otegi: «El PP está deseando que haya incidentes en la manifestación de Ernai. Nosotros no» El coordinador general de EH Bildu defiende que la izquierda abertzale no está en contra del turismo, sino de un modelo turístico en concreto AINHOA MUÑOZ Lunes, 7 agosto 2017, 15:20

Arnaldo Otegi había convocado a los medios de comunicación este lunes en San Sebastián para dar cuentas de la manifestación en favor del proceso soberanista catalán que la izquierda abertzale celebrará el próximo día 12 en la capital guipuzcoana. Sin embargo, la actualidad ha ocupado el mayor tiempo de su intervención. Preguntado por los periodistas sobre las críticas que ha recibido la coalición independentista estos últimos días por su posición ante el turismo en Euskadi, el coordinador general de EH Bildu ha defendido que la izquierda abertzale no está en contra de este fenómeno al alza, sino de un modelo turístico en concreto. "Decir que uno está en disposición de poner encima de la mesa un debate sobre el modelo turístico no es estar en contra del turismo, de la misma forma que estar en contra de la energía nuclear no es estar en contra de la energía", ha asegurado.

A su juicio, existe un "cierto interés" por parte de "determinados medios de comunicación y por parte de determinados agentes políticos" en "hacer creer a la ciudadanía" que EH Bildu está en contra del turismo, "y eso es sencillamente mentira", ha manifestado frente al quiosco del Boulevard donostiarra. Otegi ha insistido, en este sentido, en que la coalición abertzale es consciente de que el turismo es "una fuente de riqueza". Sin embargo, ha puntualizado que "hay que arreglarlo". "No estaremos ni en el turismo 'go home' ni tampoco en el 'aquí no pasa nada y no tenemos problemas'", ha enfatizado.

Ante el riesgo de contagio de ataques como los sucedidos en Cataluña de las manos de la CUP, Otegi se ha mostrado "absolutamente confiado" en que no suceda lo mismo en la manifestación que Ernai (las juventudes de Sortu) ha convocado para el próximo día 17 en San Sebastián, en plena Semana Grande donostiarra. "Yo creo que el Estado español, el PP y algunos agentes políticos y mediáticos están deseando que haya incidentes, nosotros no, nosotros estamos en contra de que los haya", ha dicho, para después añadir que a EH Bildu este tipo de actitudes "no le parecen dinámicas adecuadas".