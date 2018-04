Ortuzar-Rajoy, la fotografía que se resiste Los jeltzales Barandiaran, Ortuzar, Esteban y Legarda, el pasado miércoles en el Congreso. / EFE El líder del EBB ha evitado reflejar en imágenes sus diversos encuentros con el presidente | Ambos dirigentes suelen hablar con regularidad y han mostrado buena sintonía cuando se han sentado para llegar a acuerdos, como el martes pasado en la Moncloa MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Domingo, 29 abril 2018, 08:37

Andoni Ortuzar y Mariano Rajoy son dos dirigentes que mantienen una relación bastante fluida, sobre todo vía telefónica, pero un repaso a la hemeroteca permite comprobar que esa interlocución se caracteriza por una rareza en la actual sociedad de la imagen y las nuevas tecnologías: nunca se ha publicado una fotografía de ambos juntos, a pesar de que han mantenido diversas reuniones privadas y el pasado miércoles compartieron varias horas en el Congreso, aunque no se dejaron captar por el objetivo de una cámara en ningún momento. La principal razón de la ausencia de imágenes del líder del EBB y el presidente del Gobierno es que Ortuzar ha preferido evitar hasta el momento una fotografía que tampoco le daría muchos réditos en Euskadi, por más que reivindique con «orgullo» los acuerdos que el PNV ha cerrado con Rajoy esta legislatura aprovechando la influencia de sus cinco diputados en el Congreso.

. Cuando está a punto de cumplirse un año desde que Ortuzar y Rajoy sellaron su primer gran acuerdo de la legislatura, el 3 de mayo de 2017, que permitió al Gobierno del PP sacar adelante sus primeros Presupuestos y facilitó que se pusiera fin a una década de disputas sobre el Cupo entre los ejecutivos vasco y central, el presidente del EBB volvió el pasado martes a la Moncloa para atender la invitación de Rajoy. En esta ocasión, el acuerdo entre ambos fue aún más rápido que el de hace un año, ya que se gestó en una reunión de apenas tres horas que no arrastraba negociaciones previas, como sí ocurrió en 2017. El presidente del Gobierno no tenía tiempo que perder porque el pleno de totalidad de los Presupuestos empezaba el miércoles al mediodía y quería llegar a él con la garantía de que el PNV no tumbaría las Cuentas. Ortuzar expuso sus exigencias y advirtió que no estaba en Moncloa para entablar una negociación, que el PNV quiere abordar mientras el 155 siga vigente en Cataluña.

La incorporación de Montoro. El encuentro de Moncloa se inició a las 18.00 horas del martes y en él estuvieron presentes, además de Rajoy y Ortuzar, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. El líder del EBB no tardó en desvelar las condiciones del PNV para permitir que los Presupuestos siguieran su curso en el pleno de totalidad que se iba a celebrar el miércoles y jueves: Rajoy debía hacer un pronunciamiento explícito a favor del diálogo en Cataluña y el Gobierno tenía que introducir en las Cuentas una subida de las pensiones en relación al IPC (1,6%) para este año y el siguiente. Esta segunda exigencia, que suponía un incremento en el gasto público de 1.500 millones, provocó que Rajoy llamara al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que se uniese a la reunión.

. Montoro se mostró receloso ante la posibilidad de afrontar una subida de tal magnitud en el gasto presupuestario, aunque al mismo tiempo comprobó que Rajoy estaba determinado a aceptar las dos condiciones planteadas por Ortuzar, por lo que pidió unas horas más de margen para tratar de cuadrar sus números. El visto bueno del ministro de Hacienda no llegó hasta el miércoles al mediodía, cuando en un encuentro con Aitor Esteban en el Congreso le comunicó que el Gobierno aceptaba la subida de las pensiones. Apenas quedaban unos minutos para el inicio del pleno, pero el 'sí' de Montoro certificó el pacto para que el PNV permitiera la tramitación de las Cuentas.

El bombazo Cifuentes. Momentos antes de la confirmación de Montoro sobre las pensiones, el presidente del Gobierno había cumplido su parte del trato al hacer una declaración pública en su llegada al Congreso, en la que se mostró dispuesto a levantar el 155 en cuanto se constituya un nuevo Govern en Cataluña y realizó un llamamiento para recuperar el diálogo entre todas las partes. Hubo un hecho que estuvo a punto de echar por tierra este pronunciamiento: la publicación esa mañana del vídeo de Cristina Cifuentes en el que se veía a la presidenta de la Comunidad de Madrid hurtando dos cremas en un Eroski en 2011, lo que motivó su inmediata dimisión. La mayoría de las preguntas a Rajoy en la mañana del miércoles giraron en torno a Cifuentes, pero una de ellas versó sobre Cataluña y el presidente aprovechó para colocar el mensaje acordado con el PNV.

. La llamada al diálogo realizada por Rajoy satisfizo a Ortuzar, que a esas horas llegaba también al Congreso para pilotar el anuncio del acuerdo junto a los cinco diputados jeltzales. El líder del EBB trató de que su presencia en las Cortes pasara inadvertida, por lo que optó por entrar a la Cámara por una puerta secundaria en vez de la principal, que es donde suelen estar los periodistas. Según fuentes jeltzales, hasta que Aitor Esteban anunció el acuerdo con el Gobierno en la sala de prensa del Congreso, el presidente del EBB trató de moverse por los pasillos sin encontrarse de frente con ningún dirigente del PP.

. En la sala de prensa del Congreso hay unas televisiones que muestran imágenes del pleno en directo, por lo que Ortuzar pudo ver las reacciones que causó el anuncio sobre la subida de las pensiones en el mismo momento en que Aitor Esteban ofrecía su comparecencia. Fuentes cercanas al presidente del EBB señalan que a Ortuzar se le quedaron grabadas las caras que contempló en la bancada de Ciudadanos, donde Albert Rivera y compañía acogieron con sorpresa el acuerdo que el PNV había sido capaz de arrancar a Rajoy. «Les hemos roto la cintura», afirmó al día siguiente Ortuzar en la radio.

Encuentro en el ascensor. Una vez anunciado el acuerdo, Ortuzar no tuvo problema en salir del Congreso por la puerta principal, acompañado por Esteban y otros colaboradores. Alguna periodista despistada aún preguntó al portavoz jeltzale si era cierto que el presidente del EBB se había desplazado a Madrid. «Aquí estoy», respondió Ortuzar con una sonrisa. Otra periodista cuestionó directamente al líder jeltzale sobre si había ido «a defender sus intereses». «No, hemos venido a defender los intereses de todos», respondió el presidente jeltzale, «orgulloso» tras conseguir una subida generalizada de las pensiones que beneficiará a millones de personas. Al cruzar la calle y llegar al edificio anexo donde está la oficina del grupo del PNV, aún quedaba una última sorpresa. Se abrió el ascensor y allí estaba Rajoy junto con otros dirigentes del PP. «¡Cuanto tiempo, Andoni!», espetó con ironía el presidente. Ambos hablaron un par de minutos y coincidieron en que «todo había salido bien». Aunque nadie sacó la cámara para inmortalizar el momento con una fotografía que aún deberá esperar.