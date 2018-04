Ortuzar representará «probablemente» al PNV en el acto internacional de Kanbo junto a Egibar El presidente del EBB tiene que tomar esta semana una decisión pero se inclina por acudir si «no se blanquea a ETA» J. S. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 29 abril 2018, 08:11

A apenas cinco días del 'Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto', los organizadores ultiman los detalles del acto. La principal incógnita radica en qué mediadores y personalidades internacionales se desplazarán a Kanbo a avalar la desaparición de ETA. Pero también entre los responsables políticos vascos puede haber novedades. La principal podría ser la presencia del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que no tiene decidido qué hacer pero que es bastante posible que asista, según fuentes nacionalistas. De hecho, en una entrevista que publica hoy El Correo anuncia que «probablemente iré a Kanbo pero no a blanquear a ETA». La decisión final la adoptarán esta semana pero si, como todo apunta, la desaparición de la banda es clara, lo lógico es que el dirigente del principal partido vasco se persone en la villa termal. De hecho, los organizadores, Foro Social Permanente, Bake Bidea y el Grupo Internacional de Contacto (GIC) de Brian Currin insisten en que en ese acto no se emitirá ningún vídeo de ETA ni se leerá un comunicado de la banda. Quien sí estará será el portavoz parlamentario del PNV y presidente del Gipuzko Buru Batzar, Joseba Egibar, invitado por su condición de negociador en los distintos proceso de paz, al igual que el expresidente del EBB Josu Jon Imaz, los socialistas Jesús Eguiguren o Rodolfo Ares, los líderes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Rafa Díez Usabiaga, o el exdirigente de ETA 'Antxon'.

De esta forma, si se confirmara la asistencia de Ortuzar, el PNV elevaría considerablemente el peso de su delegación, en comparación, por ejemplo, con los actos del desarme de hace un año en Baiona. Entonces se trató de un acto abierto a la ciudadanía, que los jeltzales temían que fuese copado por el mundo de la izquierda abertzale, y enviaron una representación de perfil más bajo, encabezada por el secretario de Organización, Joseba Aurrekoetxea, el diputado por Gipuzkoa Joseba Agirretxea y el líder del Ipar Buru Batzar, Pako Arizmendi.

En la conferencia de Aiete de 2011, sí que el PNV participó con sus principales líderes. Entonces fue Iñigo Urkullu, presidente del EBB, quien acudió junto a Aurrekoetxea. Urkullu ha vuelto ahora a ser invitado como lehendakari, aunque también por su papel en las conversaciones de paz de Loiola en 2006. No obstante, el Gobierno Vasco, compuesto por jeltzales y socialistas, ha declinado la invitación al no «compartir el enfoque político ni ético» del acto, algo que parece que no impedirá la presencia de la formación peneuvista.