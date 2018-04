Ortuzar ve posible sacar adelante los Presupuestos si Cataluña y Madrid «hacen lo que tienen que hacer» Andoni Ortuzar. / DV El presidente del EBB mantiene que hasta que no se levante al artículo 155 de la Constitución en Cataluña no abrirá la negociación con el PP AINHOA MUÑOZ San Sebastián Martes, 10 abril 2018, 15:08

Andoni Ortuzar ha dejado este martes la puerta abierta a negociar con el PP y a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, a día de hoy estancados, siempre y cuando Cataluña y Madrid «hagan lo que tienen que hacer». Así se ha referido en una entrevista en Radio Euskadi el presidente del EBB a la situación que hoy atraviesan las Cuentas de Mariano Rajoy, que precisan de los cinco diputados jeltzales para poder aprobarlas. El PNV, no obstante, mantiene que hasta que no se levante al artículo 155 de la Constitución en Cataluña no abrirá la negociación con el PP.

Ortuzar ha manifestado que aún hay tiempo para que su partido muestre un posicionamiento en firme y también que todavía hay «posibilidad de actuar» para ir «recomponiendo la situación». Un escenario que, a su juicio, está en manos de «ambos agentes implicados» y no del PNV. «No vamos a aceptar que la carga de la prueba le caiga al PNV», ha dicho. Por eso, ha confiado, por un lado, en que los dirigentes catalanes transiten «por el camino correcto» y que el Govern se encuentre «en las manos legítimas de representantes elegidos por el Parlament» y, por otro, que «los diferentes poderes del Estado dejen de poner obstáculos para que el Parlament actúe». De hecho, ha dicho que Jordi Sànchez podría ser el candidato a presidir la Generalitat si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena «se quitara las gafas y viera la realidad de otra manera». «Si le diera permiso (para ir a la investidura) sería una opción».

El PNV, ha continuado el líder jeltzale, estará «expectante» y atento a los acontecimientos para «tomar una decisión con absoluta libertad», aunque tampoco ha descartado presentar una enmienda a la totalidad que, en todo caso, tumbaría el proyecto presupuestario. «De aquí al 20 aún hay plazo, tenemos que ver las actitudes políticas por parte de ambos agentes implicados», ha dicho. En cualquier caso, ha insistido en que son «otros» -en referencia a Cataluña y Madrid- los que «tienen que actuar» para frenar esta situación. En este sentido, Ortuzar ha reclamado «voluntad política» por ambas partes para abrir una «interlocución» que finalmente abra la vía para «solucionar este problema».

Además, Ortuzar ha hecho referencia a las presiones ejercidas desde el PP, que han asumido la baza económica y la repercusión negativa en la inversiones en Euskadi si finalmente el PNV no cede sus cinco escaños, para asegurar que el aumento del 32% en los Presupuestos de 2018 respecto a los de 2017, es simplemente «el cumplimiento del acuerdo del año pasado» y no un «caramelo».