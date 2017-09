Ortuzar pone «toda la capacidad de influencia» del PNV en buscar una solución para Cataluña El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, interviene durante el acto central del Alderdi Eguna, celebrado hoy en las campas de Foronda / EFE El presidente del EBB afirma en el Alderdi Eguna que «Cataluña, como Euskadi, es una nación con derecho a decidir» MIGUEL VILLAMERIEL Foronda Domingo, 24 septiembre 2017, 14:08

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha aprovechado esta mañana la celebración del Alderdi Eguna del PNV en las campas de Foronda para despejar cualquier duda y posicionarse a favor de las instituciones catalanas en su deseo de convocar a los ciudadanos a las urnas. «Hemos estado siempre con Cataluña y vamos a seguir estando con Cataluña», ha asegurado Ortuzar, que ha avanzado que, «junto a la defensa de los intereses de Euskadi, buscar una solución para Cataluña va a ser prioritario para nosotros. Toda nuestra capacidad de acción política, toda nuestras posibilidades de influencia, de intermediación, las ponemos desde ya para lograr esa solución justa y democrática para Cataluña».

Ortuzar ha querido trasladar un mensaje al representante del PDeCAT que ha asistido a la fiesta anual de la militancia jeltzale en Foronda, Jordi Xuclá. «Quiero que lleves al president Puigdemont, a las instituciones catalanas y a nuestro partido hermano, el PDeCAT, el mensaje de que estamos con vosotros». A juicio del presidente del EBB, «votar nunca puede ser un problema. El problema es no dejar votar. Esa es nuestra posición y eso es lo que debe entender Madrid».

El líder jeltzale ha incidido en que «la situación que hoy está viviendo Cataluña nos interpela como nacionalistas y como demócratas». Por ello, ha expresado su «solidaridad» con las instituciones catalanas y con las personas que «están sufriendo las detenciones y prohibiciones de estos últimos días». En su opinión, «lo que allí está pasando es una barbaridad democrática y una torpeza política». Ha señalado que en el PNV «no nos cansaremos de repetir que Cataluña, como Euskadi, es una nación que tiene derechos políticos. Que el pueblo catalán tiene que tener capacidad de decidir su futuro. Y que las instituciones catalanas están legitimadas para llamar a su sociedad a las urnas».

A pesar de este apoyo a Cataluña, Ortuzar ha dejado también que «en Euskadi tenemos nuestra propia vía, la vía vasca». Ha defendido «una Euskadi nación europea, una Euskadi dueña de su futuro y capaz de decidir en libertad lo que quiere ser». Ha recordado la propuesta que llevó el lehendakari, Iñigo Urkullu, al pleno de política general del Parlamento. «Fue una propuesta sugerente: Euskadi nación europea en un Estado confederal. Una opción que conjuga soberanía vasca, capacidad de decidir, pacto y bilateralidad».

Críticas a Sortu y ELA

Ortuzar también ha dedicado buena parte de su discurso a criticar a la izquierda abertzale y el sindicato ELA. «A Txiki Muñoz (secretario general de ELA) y su eco, Arnaldo Otegi (coordinador de EH Bildu) no se les ha ocurrido mejor idea para supuestamente apoyar a Cataluña que zumbar al PNV. Raya lo enfermizo esa fijación con atacar al PNV. Da igual lo que haya que mezclar, que manipular, que mentir». El presidente del EBB ha criticado que «ahora resulta que tenemos que romper con el PP. ¿Romper qué? Si nosotros con el PP y con el Gobierno de Madrid solo tuvimos un acuerdo presupuestario para este año. No se puede romper lo que no existe».

Ortuzar ha abundado en que «no vamos a caer en la trampa» de Sortu y ELA. «Quieren incapacitarnos para hacer política, quieren que no tengamos margen de maniobra, quieren forzarnos a elegir entre ellos o el PP. Pues ni con unos ni con otros». También ha denunciado que «pretendan hacer antagónicas la vía vasca y la catalana». «Pues no lo van a conseguir», ha sentenciado.