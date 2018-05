Ortuzar ironiza ante la acusación del PP vasco: «Cuando llame su jefe le diré que soy el de Kanbo» Andoni Ortuzar. / EFE El presidente del PNV califica de «barbaridad» las palabras de Sémper sobre que los jeltzales siguen la hoja de ruta de ETA en su propuesta para el nuevo estatus MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Viernes, 11 mayo 2018, 07:50

Andoni Ortuzar salió ayer al paso de la polémica generada esta semana por el PP vasco al acusar al PNV de «seguir la hoja de ruta de ETA» en las reivindicaciones soberanistas que ha introducido en su propuesta de preámbulo para el nuevo estatus político de Euskadi. El presidente del EBB aclaró que su partido no ha cambiado su posición respecto a otros documentos que ha presentado en la ponencia de autogobierno en los últimos meses, por lo que acusó a los populares vascos de «crear una polémica artificial» para tratar de «dinamitar» el debate que se está desarrollando el Parlamento Vasco. Además, Ortuzar recordó al portavoz del PP vasco, Borja Sémper, que «su jefe volverá a tocar la puerta del PNV la próxima semana para negociar los Presupuestos», en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por lo que le recomendó que «no se eche piedras contra su propio tejado». «¿Qué le digo cuando me llamen? ¿Que soy el de Kanbo, que cómo se van a sentar con los de ETA?», ironizó.

«Quieren aparentar que el PNV se echa al monte, pero son torpes hasta para elegir los tiempos»

El líder jeltzale calificó de «barbaridad» que Sémper asegurara el miércoles, tras la última reunión de la ponencia de autogobierno, que la propuesta de nuevo estatus de los jeltzales es «el Estatuto de Kanbo» porque sigue las directrices marcadas por ETA en el comunicado en el que anunció su disolución. En una entrevista en Radio Popular, Ortuzar dijo no entender por qué el PP se ha embarcado en esta «polémica prefabricada». «¿Por qué hace esto el PP? No lo sé muy bien. Supongo que necesitan aparentar que el PNV se echa al monte, pero son tan torpes que no eligen bien ni los tiempos», señaló. Esta última afirmación se debe a que el Gobierno de Rajoy se dispone a negociar el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado en las próximas semanas, aunque Ortuzar desligó las acusaciones del PP vasco de lo que pueda pasar con las Cuentas. Eso sí, no ahorró críticas hacia Sémper y le acusó de cometer «una torpeza política» y de «pegarse tiros en el pie».

Todos deberán «ceder»

Ortuzar insistió en que la polémica azuzada por el PP sobre el preámbulo del nuevo estatus «no tiene sentido porque todavía estamos en el inicio de las negociaciones sobre el nuevo estatus y es un camino que va a ser largo». El líder del EBB señaló que «el PNV y Andoni Ortuzar son los mismos que hablan con Rajoy, que van a Kanbo, y que el lunes en el EBB deciden mandar esa propuesta de preámbulo a la ponencia. Somos los mismos, no cambiamos cuando estamos en Madrid, ni cuando vamos a Kanbo, ni cuando debatimos en el Parlamento Vasco». A su juicio, «quien tiene un problema en su relación con el PNV es el PP o, probablemente, el PP vasco» porque los populares «no saben para dónde tirar, no saben por dónde les pega el aire, están viendo que corre riesgo de ser un partido extraparlamentario en Euskadi, y se están equivocando». «Los nervios nunca son buenos consejeros», aseveró.

«Los populares han tratado de crear una polémica artificial para dinamitar la ponencia»

Ortuzar aseguró que los términos que emplea el PNV en su propuesta de preámbulo son los mismos que ha utilizado «en los sucesivos documentos» que ha presentado con anterioridad en la ponencia. «¿Alguien puede pensar que el PNV no va a hablar de Euskadi como nación, de relación de bilateralidad, de situación confederal, de respeto al autogobierno vasco?», se preguntó. No obstante, el líder del EBB dio por hecho que todos los grupos parlamentarios deberán «ceder» sobre sus posiciones iniciales para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo estatus. Se mostró convencido de que PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE pueden llegar a un «mínimo común» para que la reforma estatutaria cuente con un respaldo amplio en el Parlamento, mientras que consideró que el PP se ha autodescartado.