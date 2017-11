Ortuzar emplaza a Madrid a «acordar el estatus político de Euskadi y Cataluña» El presidente del PNV, Andoni Ortuzar (c) tapa con su paraguas a un txistulari después de salir de la misa de homenaje a Sabino Arana. Detrás de ellos, el Lehendakari Iñigo Urkullu. / EFE/Javier Zorrilla El presidente del EBB considera que la solución a los problemas de encaje solo podrá llegar «desde el diálogo y no desde el 155» MIGUEL VILLAMERIEL Domingo, 26 noviembre 2017, 13:54

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha advertido este domigo al Gobierno de Rajoy que “es tiempo de afrontar los problemas. Es hora de hablar, de negociar y de acordar el estatus político de Euskadi y de Cataluña”. A su juicio, “la solución no va a venir por el 155, ni por sentencias judiciales. Solo podrá venir a través del diálogo”. En ese sentido, ha mostrado la disposición del PNV a “hablar sin imposiciones y sin vetos. Aquí y en Madrid”.

Ortuzar ha encabezado un acto político del PNV celebrado en Sukarrieta con motivo del 114 aniversario de la muerte del fundador del partido, Sabino Arana. A este tradicional homenaje han asistido, entre otros, el lehendakari, Iñigo Urkullu; el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; así como los consejeros del Gobierno Vasco Josu Erkoreka, Arantxa Tapia, Pedro Azpiazu, Jon Darpón, Estefanía Beltrán de Heredia y Cristina Uriarte.

En el discurso que ha cerrado el acto, Ortuzar ha invitado a “acabar con la excepcionalidad, sacar a la política de la judicialización, sacar de prisión a los dirigentes políticos catalanes y empezar a hablar”. Ha asegurado que “el PNV va a poner todo lo que esté en su mano para que el diálogo se abra paso y haya acuerdos. Hace cien años no fue posible, en el 36 y en el 78 tampoco. ¿Por qué no hacerlo posible ahora? Ahí queda nuestra mano tendida”.

“Diálogo de tú a tú, de igual a igual, para alcanzar acuerdos”, ha defendido el líder del EBB, que ha puesto como ejemplo “el que esta misma semana se ha escenificado en torno al Concierto Económico y al Cupo en el Congreso de los Diputados. Un ejemplo de bilateralidad entre los gobiernos vasco y español”. En ese punto, el líder jeltzale ha calificado de “dolorosa” la posición de EH Bildu en un aspecto angular del autogobierno vasco. “Tampoco a Bildu parece gustarle que podamos tratar de tú a tú con el Estado. La izquierda abertzale sufre de ‘PNVitis’ o ‘EAJfobia’ y tiene mal pronóstico. ¡Qué ridículo hicieron el jueves! ¡Qué falta de criterio político! Es la primera vez que una representación abertzale no apoya el paquete completo derivado del Concierto Económico”, lamentó.

Ortuzar ha explicado que esta beligerancia de EH Bildu hacia el PNV “explica la dificultad que tenemos los abertzales para llegar a acuerdos. Y es una pena. Lo estamos viendo estos días con los Presupuestos del Gobierno Vasco o de las Diputaciones. No hay manera, son incapaces de negociar”. Con todo, el presidente del EBB ha querido hacer referencia al “ofrecimiento” que EH Bildu trasladó el viernes al PNV y a Podemos para conformar un eje político. “Llega tarde y no parece muy creíble en las actuales condiciones políticas. Pretender ahora dar un vuelco a las instituciones del País y a su estabilidad no es realista ni bueno para Euskadi”, ha dicho Ortuzar quien, sin embargo, ha cogido el guante lanzado por la izquierda abertzale. “No vamos a echarlo en saco roto. Nos quedamos con la voluntad política de Bildu de entenderse con nosotros. En los próximos meses y años vamos a tener muchas ocasiones y temas importantes para poner a prueba ese deseo de entendimiento”, ha avanzado.