Ortuzar dice que tras el discurso de Felipe VI Cataluña «está un poco más lejos» El líder jeltzale ha expresado su «tremenda decepción» por el papel desempeñado por el Monarca OLATZ BARRIUSO Martes, 3 octubre 2017, 22:12

Dura reacción del PNV al discurso que el Rey ha dirigido este martes a la nación ante la crisis sin precedentes abierta por el 1-O. En un mensaje colgado en sus redes sociales, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, se ha mostrado convencido de que, tras la intervención de Felipe VI, Cataluña «está un poco más lejos».

El líder jeltzale, que se ha alineado desde antes del referéndum ilegal con el soberanismo catalán en apoyo de su celebración, ha expresado su «tremenda decepción» por el papel desempeñado por el Monarca, al que, según ha recordado, la Constitución reserva un papel de arbitraje, que, a su juicio, no ha ejercido. Ortuzar le ha reprochado que se dirigiera solo a los catalanes no independentistas, para garantizarles que no están solos, y no tuviera «ni una sola palabra, ni un solo mensaje para los millones de catalanes que quieren decidir su futuro». «¿Acaso ya no les consideran ciudadanos españoles? ¿No merecen siquiera una mínima reflexión del jefe del Estado, encargado del arbitraje constitucional?», ha lamentado Ortuzar, convencido de que los poderes del Estado «siguen sin querer ver el auténtico problema de Cataluña».

Tras lamentar también que el Rey no haya tenido «ni un solo gesto de simpatía» para los heridos en las cargas policiales del domingo, Ortuzar ha sugerido que el jefe del Estado no ha hecho sino acelerar la declaración unilateral de independencia y ha concluido que, tras su discurso de esta noche, Cataluña «está un poco más lejos».