El PNV opta por la prudencia ante lo que pueda pasar el martes Domingo, 8 octubre 2017, 08:17

El PNV ha tomado la decisión de no adelantar acontecimientos hasta que se produzcan, por lo que el EBB no se pronunciará sobre «hipótesis» hasta que sean una realidad. En ese sentido, fuentes de la ejecutiva jeltzale apelan a la «prudencia» para no valorar las decisiones que deben adoptar las instituciones catalanas. Por ejemplo, en el pleno previsto para este martes, cuando Carles Puigdemont comparecerá ante la Cámara y podría impulsar la declaración unilateral de independencia. «Las decisiones que se vayan a tomar en el Parlament no nos competen, y tampoco queremos condicionarlas», se escudan.