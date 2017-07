«Habrá ocasión de recomponer la confianza que tuvimos con Sánchez»

-En la primera etapa de Sánchez el PSE de Gipuzkoa fue un pilar importante de apoyo. ¿Cómo es hoy su relación, hablan mucho? ¿Se ha recuperado el feeling que hubo o solo era lealtad como dicen ahora?

-Yo sí que tenía feeling. Pero no he tenido ocasión de hablar con él. Habrá ocasión de estar y de recomponer las confianzas que tuvimos.

-¿Es un Sánchez diferente?

-Espero que haya madurado y que después de todo lo que ha pasado y sufrido también, se deriven consecuencias positivas y acierte a futuro en la toma de decisiones. Si él quiere o me deja, ya le diré. En su primer mandato tuve con él mucha confianza, le enviaba documentos y a veces me hacía caso y otras veces no.

-Odón Elorza ha entrado en la ejecutiva. ¿Qué le parece?

-Ha sido una persona destacada en las plataformas de apoyo a Pedro en Euskadi y el líder ha conformado una ejecutiva con gente que consideraba que era de su absoluta confianza, ha tenido en cuenta sus capacidades técnicas y Odón está ahí con ese mérito político de haber tenido ese protagonismo. Aquí Pedro sacó un 30%. Pero, bueno. No me parece ni bien ni mal, es una decisión del secretario general. La respeto.

-¿Ha sido una buena decisión que López acepte estar en la dirección?

-Patxi tenía que estar porque todo su discurso durante la campaña fue el de construir la unidad. Cuando estás predicando eso y el secretario general electo te dice que cuenta contigo, tienes que estar.

-¿No podía decir que no?

-Yo creo que no. Tienes que estar seguro sin muchas condiciones.

-Está un poco solo entre los 49 miembros de la ejecutiva.

-Bueno. No lo sé. Se verá cómo funciona la ejecutiva y cuál es el nivel de relación y de confianza, en la medida en que se vaya notando la gestión de la dirección.

-Las elecciones municipales de 2019 van a ser una de las principales preocupaciones tras el verano. ¿Qué escenario prevé?

-Va a ser la primera de las preocupación de las direcciones del PSE. Yo no voy a ser el encargado de organizar esto, será Eneko Andueza, pero sí creo que es bueno que las cosas se preparen bien, que se fijen las estrategias, programas y equipos con tiempo suficiente. Y hay que establecer una estrategia de llegar a la gente.

-¿Preocupa que Podemos se consolide como tercera fuerza?

-No. Me parece que están incluso a la baja. Hasta ahora, donde tiene representación municipal, están apoyando a Bildu y en Juntas Generales no dejan de estar coordinados aparentemente. Si nosotros tenemos un buen resultado no nos tendremos que preocupar de nada más.