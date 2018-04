La obra cambiará de ubicación debido a su excesivo peso Lunes, 9 abril 2018, 06:48

La escultura de Koldobika Jauregi deberá cambiar de ubicación debido a su excesivo peso de cerca de tres toneladas. Tal y como anunciaron ayer desde el Ayuntamiento de Baiona, el suelo de la explanada Roland Barthes no podrá soportar una obra de semejantes dimensiones y, hoy mismo o mañana, como muy tarde, comenzarán las obras de desmontaje. En un principio, la idea fue instalar el monolito frente a la Universidad para recordar a los jóvenes que no se puede repetir la violencia vivida en el pasado en Euskadi. No obstante, el Consistorio labortano se pondrá estos días en contacto con el estudio de arquitectura Bâtiments de France para buscar a la obra un emplazamiento definitivo.