El nuevo líder de Sortu llama a abrir un «segundo frente independentista» tras el de Cataluña

Rodríguez releva a Otegi al frente del partido de la izquierda abertzale con un 94% de los votos

JORGE SAINZ

Sábado, 23 septiembre 2017, 13:46

Arkaitz Rodríguez ha sido elegido este mediodía secretario general de Sortu con un 94% de los votos de los más de 400 militantes reunidos en Pamplona. Rodríguez, donostiarra de 38 años, releva a Arnaldo Otegi, que se centrará en su labor al frente de la coalición EH Bildu que comparten con EA, Aralar, Alternatiba y los independientes.

En su discurso Rodríguez, que ha colocado una estelada en apoyo al proceso independentista catalán, ha llamado a abrir al Estado español un «segundo frente independentista» en Euskal Herria tras el de Cataluña. Asimismo ha reivindicado el papel de la izquierda abertzale en estos cuarenta años y ha hablado de «victoria política» por haber «desgastado y derrumbado el muro del régimen del 78». Rodríguez ha advertido al PNV y el lehendakari de que no acepta un modelo de relación que no sea «de igual a igual» con el Estado. Y si en España siguen sin habilitarse «vías democráticas» para intentar la independencia, el líder de Sortu ha llamado a construirlas de forma unilateral. Rodríguez no ha ahorrado calificativos contra un Estado español «fascista, franquista, represor y violento». Tras un recuerdo a los presos de ETA, ha llamado también a un proceso soberanista para «vaciar las cárceles».

Su intervención ha puesto punto final a la conferencia política celebrada en el recinto ferial Refena, acto que ha finalizado entre gritos de «independentzia» y el canto del Eusko Gudariak. Otegi también ha intervenido a puerta cerrada para agradecer el apoyo a su labor y expresar su «confianza en las nuevas generaciones».