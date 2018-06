El PNV reclama otro «error» del PP en el Senado para salvar una partida presupuestaria al Bimep Jokin Bildarratz interviene en el Senado. / EFE El grupo jeltzale solicita a la Mesa que no admita la enmienda popular con la esperanza de que fracase, como ocurrió con la inversión para Cidetec MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 14 junio 2018, 20:21

Impulsado por su éxito tras salvar una inversión de 5,5 millones para la fundación guipuzcoana Cidetec, el grupo del PNV en el Senado ha escrutado este jueves todas las enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos Generales del Estado y ha encontrado un nuevo «error» que podría permitirle salvar otra partida: los 3 millones destinados al centro de investigación Biscay Marine Energy Plataform (Bimep). Los jeltzales han reclamado a la Mesa del Senado que rechace la enmienda por la que el PP plantea retirar la subvención de 3 millones de euros a este proyecto vasco de estudio de la energía de las olas, que los nacionalistas pactaron con el Gobierno del PP a cambio de su respaldo a las Cuentas. La Mesa no decidirá hasta su reunión del lunes, pero el grupo liderado por Jokin Bildarratz en el Senado confía en que el resultado sea el mismo que el logrado el miércoles con la partida para Cidetec, que terminó con la inversión consolidada.

PP y PNV están librando su particular batalla en el Senado tras el respaldo de los nacionalistas a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Los populares consideran que el partido de Andoni Ortuzar rompió el pacto presupuestario con su apoyo a la moción, por lo que reaccionaron con la presentación de diversas enmiendas a los Presupuestos en su tramitación en el Senado. Su idea era mantener las principales inversiones en Euskadi que ya recogía el proyecto original, pero retocar algunas partidas que habían formado parte de la negociación de las enmiendas parciales en el Congreso. Finalmente, el PP enmendó tres partidas por un total de 35,1 millones: 26,6 millones para la fundación de formación continua Hobetuz, 5,5 millones para el centro guipuzcoano de investigación de baterías eléctricas Cidetec y 3 millones del Bimep.

El PNV tildó de «venganza» esta maniobra, aunque al mismo tiempo empezó a moverse para estudiar con lupa las enmiendas del PP, con el objetivo de encontrar posibles errores de forma. El miércoles obtuvo su primera recompensa al conseguir que la Mesa no admitiera a trámite la enmienda contra Cidetec por un error del Grupo Popular al asignar la dotación presupuestaria a un ministerio al que no le correspondía, por lo que esa subvención quedó definitivamente aprobada en las Cuentas.

Ahora el PNV trata de repetir la jugada al recurrir la enmienda contra el Bimep porque, según argumentan los jeltzales, el PP ha vuelto a cometer un «error» en la corrección de sus enmiendas y asigna en dos ocasiones la partida de 3 millones que quita del Bimep. «Así, se da la paradoja de que existen dos enmiendas del PP que detraen una suma de 6 millones (3 y 3 millones) al centro de investigación vizcaíno, un millón más de lo que tenía asignado en las Cuentas para 2018», cuando el aumento y la bajada de crédito de las enmiendas deben ser exactos, según ha informado hoy la senadora jeltzale María Dolores Etxano.

La decisión, el lunes

La reclamación del PNV ha sido presentada este jueves por la mañana en el Senado y será estudiada por la Mesa este lunes, antes del pleno que debe debatir las enmiendas a los Presupuestos de 2018. Tras detectar lo que considera un «segundo error» de bulto, el grupo jeltzale en la Cámara alta ha anunciado que seguirá trabajando en los próximos días «para que las enmiendas con la que el PP trata de alterar el acuerdo presupuestario no salgan adelante». En el caso de que no fuera posible con todas ellas en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, el PNV tratará de convencer a una mayoría del Congreso para que no respalde esas moficaciones cuando vuelvan a la Cámara baja.