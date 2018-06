La nueva ministra de Hacienda, sobre el Cupo vasco: «Habrá que verlo en su momento» La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero tras tomar posesión ante el Rey. María Jesús Montero protestó desde Andalucía por el último acuerdo entre el Gobierno Urkullu y Montoro y lo consideró «un privilegio» ANTÓN LAFUENTE Jueves, 7 junio 2018, 14:51

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este jueves que la cuestión del Cupo vasco, sobre el que en el pasado ha mostrado reticencias, «habrá que verla en su momento», pero que por ahora la configuración de los Presupuestos de 2018 «se va a respetar».

En su etapa como consejera del Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz, María Jesús Montero envió una carta al ministro Montoro exigiendo que se recalculara el Cupo vasco para evitar que fuera «un privilegio». Lo hizo sólo un día después del acuerdo alcanzado por el Gobierno de Urkullu con la Administración central.

Pregunta en Onda Cero antes de su toma de posesión sobre su postura respecto al Cupo y el Concierto vasco, Montero ha asegurado que «es una cuestión que habrá que verla en su momento», si bien ha insistido en que en la actualidad la configuración de los Presupuestos «se va a respetar». «Ese debate está superado, hay que hablar del momento posterior y empezar a hablar de qué va a ocurrir con las cuentas públicas de 2019, cómo se va a comportar la recaudación y cuáles van a ser las prioridades de gasto», ha agregado.

Además, ha asegurado que «la visión de Estado hacia las autonomías no siempre ha estado presente y mucho menos en los tiempos del Gobierno de Rajoy», por lo que ha defendido que «si se pone a los ciudadanos en el centro del debate y no a los territorios habrá consenso». «He conocido, he desarrollado, sufrido y gozado de estar en primera línea en un Gobierno autonómico», ha recordado.

La nueva titular de Hacienda ha abogado por plantear criterios de equidad y el reparto «justo» de todos los recursos para que los ciudadanos se beneficien del Estado de bienestar, algo que «va a presidir el debate».

El PP vasco, en contra

Por su parte, la vicesecretaria del PP vasco y portavoz de los 'populares' en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha considerado «una mala noticia» el nombramiento de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque «cuestiona el Concierto vasco», y ha asegurado al PNV que «echarán de menos la lealtad del Gobierno de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro hacia el sistema de Concierto vasco».

Morales, ha mostrado este jueves su preocupación por el nombramiento de Montero, «una de las voces más críticas del PSOE en contra del sistema de Concierto y de la aprobación de la nueva Ley de Cupo».

La portavoz 'popular' ha censurado que Montero considera «un privilegio» el Cupo Vasco y ha acusado al PNV de «propiciar» este nombramiento, que «genera incertidumbre y una gran preocupación en relación con los derechos históricos de los territorios vascos».