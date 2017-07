Montoro sobre la dimisión de Soria: «No puedo dar datos fiscales públicamente» El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / Ep El ministro de Hacienda rechaza haber informado al presidente del Gobierno sobre una cuenta en Suiza de la madre del exministro EUROPA PRESS Sevilla Martes, 4 julio 2017, 18:00

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha manifestado este martes, sobre las últimas informaciones relacionadas con el exministro José Manuel Soria, que no puede dar "ningún tipo de información sobre ningún contribuyente".

Antes de participar en Sevilla en el acto de entrega de las medallas al Mérito Civil otorgadas al delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía y al delegado de la Agencia Tributaria en Cádiz, Montoro ha sido preguntado por los periodistas acerca de una información del diario 'El Mundo' que apuntaba que el titular de Hacienda habría trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la existencia de una cuenta bancaria en Suiza de la madre de Soria.

"Yo no puedo informar públicamente de ningún contribuyente ni de su situación tributaria. Tengo que reiterar que es mi única respuesta a esa pregunta, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer", ha sentenciado el ministro.

Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre si llamó a Rajoy, el ministro de Hacienda ha preguntado a los periodistas si solo les interesa ese asunto y no asuntos como las plantillas de funcionarios, el déficit público o la afiliación a la Seguridad Social. "Con toda humildad tengo que decir que lo que está ocurriendo en España trasciende mucho a los casos que les interesa", ha dicho a los periodistas.