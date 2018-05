Revilla: «Este país es como un vertedero: un caso de corrupción tapa al anterior»

Quiere que la gente sepa «lo que de verdad pasa en este país». A sus 75 años y sin pelos en la lengua, Miguel Ángel Revilla arremete contra todo en 'Sin censura'. De la mano del Aula DV, en colaboración con la Obra Social la Caixa, el presidente cántabro presenta hoy en Takakalera su nuevo libro, el quinto, en el que no deja títere con cabeza.

-Dice usted que 'Sin censura' es el libro más duro de todos los que ha publicado. ¿Por qué?

-Todos mis libros han tenido lo suyo... Estoy en una etapa de mi vida en la que ya no aspiro a nada, he llegado a donde ni siquiera en sueños podía imaginar, ser presidente de la comunidad en la que nací. Y un día me dije: '¿por qué no cuento lo que veo?'. En este libro no dejo títere con cabeza, es cierto. Pero digo verdades como puños. Sé que no voy a cambiar el destino del mundo, pero al menos que la gente lo sepa y que no nos tomen por idiotas.

-Arremete contra todo...

-Es que cuando vimos la semana pasada que Donald Trump lanzó bombas en Irak -111 misiles a 850.000 euros cada uno- no es porque allí hubiera algún peligro, no, es porque las empresas de armas le llaman y le dicen: '¡Oiga, móntenos otra contienda, si no dónde damos salida a nuestros misiles!'. Si no hay guerras, la industria del armamento norteamericana se hunde. Y aviso, ¡ojo!, el próximo cliente es Irán. Por no hablar de las 'mafias' de las farmacéuticas...

-¿Es su nueva cruzada?

-¡Una vergüenza! ¡Jugar con la salud de la gente! Por ejemplo, el 'Sovaldi', un medicamento carísimo para tratar la hepatitis C, por el que el Estado español ha pagado unos 2.300 millones de euros... ¿Y los países pobres? ¿Se mueren? El 'Solvaldi' lo tiene un tío que ahora está en un yate en el Caribe, que en su día compró la patente y nadie puede hacer un genérico. ¡Uno de los escándalos más terribles! ¿Cómo no voy a denunciar?

-¿Es usted un hombre permanentemente indignado?

-¿Cómo no lo voy a estar? ¿Y el cambio climático? Trump se ha cargado todo lo que hizo Obama.

-¿Y qué me dice de la política?

-En política ya casi no te puedes fiar de nadie.

-Sin embargo, para compensar tanta mala noticia, su libro tiene capítulos más esperanzadores, ¿no?

-¡Claro! Hay gente buena. Por ejemplo, el capítulo dedicado a Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay... Una maravilla de persona. ¡Qué tres días pasamos en mi casa, en Cantabria, comiendo la tortilluca! Estar con él fue una terapia. Catorce años en la cárcel, le pegaron siete tiros y otros siete años incomunicado, y ha perdonado a todo el mundo.

-En 'Sin censura' también cuenta que Mariano Rajoy le engañó.

-Es que en política hay mucha farsa. Rajoy me prometió y me firmó en un papel una serie de cosas que no ha cumplido. En Euskadi y en Cantabria tenemos en común que la palabra se respeta, no hacen falta papeles... Pero el presidente ni se pone al teléfono, ni me contesta a las cartas. Me engañó de una manera lamentable. No puedo hablar bien de él. Y así estamos, con tanto paro, un empleo indigno y lo de Cataluña se pudre...

-¿Por cierto, qué opina de lo que ha sucedido en Cataluña?

-Que es una locura. Unos señores que se saltaron totalmente las leyes y otro, Rajoy, cuya especialidad es esperar a que las cosas se pudran. No supo mediar en el conflicto. Porque más allá de que unos señores hicieron algo ilegal, existe una realidad: un 50% de los catalanes no quieren ser españoles. ¿Y por qué? Todo tiene su origen. Y se han hecho muchas cosas mal, desde anular el Estatut en el Tribunal Constitucional cuando el pueblo catalán lo había votado. El PP nunca ha entendido que estamos en un país plurinacional, y el que no lo entienda crea muchas tensiones. ¡Que España no es solo Castilla!

-¿O sea que culpa del problema catalán a un gobierno y a otro?

-Claro. A unos y a otros. Hay que reconocer las singularidades de Cataluña o de Euskadi, que tienen sus lenguas. Y el PP quiere que todos seamos iguales, pero no puede ser. ¿Y cómo va a arreglar el problema un partido que en Cataluña tiene el 4% de representación? ¿Por qué no les quieren? No tienen sensibilidad. Y en este sentido, hay que poner como ejemplo a Euskadi y el PNV, su fortaleza y que son capaces de lograr lo mejor que pueden para su pueblo.

-¿Y la corrupción? Dice usted que «España se parece cada vez más a un vertedero»

-Estamos llenos de corrupción. Cada semana un nuevo caso. Es como un vertedero porque cada caso cubre de mierda el anterior. ¡Mira Cifuentes! Yo confiaba en ella, me parecía lo mejor del PP. Qué besos me daba, encantadora. La progresista, y luego fíjate.

-Muchos le califican de 'fenómeno' por su tirón televisivo y ahora por su tirón editorial. ¿Cuál es su secreto? ¿Su campechanía? ¿Que no tiene pelos en la lengua?

-Digo las cosas como son. A veces pregunto a amigos míos, de los de verdad, si he cambiado en estos últimos años, y me dicen que soy el mismo. He llegado a la conclusión de que España está tan mal que un tío tan normal hasta la saciedad como yo, tan pequeño y tan feo, es noticia. Yo voy por la vida como uno más. No llevo ni coche oficial, ni escolta porque me da vergüenza, porque vengo de un pueblo de guardar ovejas. Si ahora me vieran con dos guardaespaldas de uno noventa dirían que estoy loco.

«¡En el PP me arrean por la leña que les doy! Y luego llaman a las teles para que no me inviten»

-¿O sea que la gente se identifica con usted?

-Eso creo. En España no hay referentes. Y soy tan normal, y hasta me gusta que la gente me quiera. Siempre voy donde está la gente buena.

-Tiene muchos defensores, pero también detractores...

-Pero esos no andan por la calle. Los de las armas o las farmacéuticas son los que no me quieren y van en yate o en avión privado. No pisan la calle.

-Ahora el PP le pide que desvele cúantos millones de euros gana con sus libros. ¿No lo ha revelado?

-Lo dice el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que va ser el rival en las próximas elecciones. Alguien como yo, con todo lo que casco, que han analizado hasta mis genes, cómo no iba a decirlo. Yo, que en toda mi vida no he defraudado ni un solo euro a Hacienda, que mi declaración de la renta está en el Parlamento y en el Gobierno de Cantabria. Lo mío es público, legal y transparente. Pero soy consciente de que me tienen que arrear porque yo les doy leña. ¡Cómo no me van a dar! Y llaman a las televisiones para que no me inviten...

-Hoy presenta su libro en Donostia. ¿Qué recuerdos le trae?

-Muchos. En 1962 fui a Bilbao a estudiar Económicas. Fue como descubrir Nueva York... El primer día conocí a uno de Legazpi, Pío Echeverria, que sigue siendo amigo y estará hoy conmigo. Me preguntó de dónde era, le dije de Cantabria. Y me respondió que dónde quedaba eso... Cantabria era entonces Santander. A partir de ese momento he ido toda mi vida a Donosti. Y soy forofo de las traineras. ¡Con 16 años fui a las regatas de La Concha en auto stop! El espectáculo deportivo más importante de España, ni Montmeló, ni Jerez... La bandera de la Concha es la olimpiada del remo mundial.

-¿Fue compañero de clase de uno de los fundadores de ETA, Txabi Etxebarrieta?

-Compañero de pupitre en Sarriko, vecino y amigo. Era un buenísimo estudiante y preparábamos juntos los exámenes, y luego te encuentras con eso.