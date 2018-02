Mendia: «No habrá una convivencia plena en Euskadi si se orilla la verdad» El PSE-EE ha rendido homenaje a los alcaldes y concejales socialistas que han formado parte del Ayuntamiento de Lasarte desde su constitución hasta 2011, año del cese del terrorismo de ETA AGENCIAS Sábado, 24 febrero 2018, 15:37

Idoia Mendia ha asegurado que el acto desarrollado en Lasarte-Oria supone un reconocimiento a todos los "arquitectos de la libertad" cuyo "compromiso militante les llevó a resistir y a no abandonar nunca". "Vamos a encender la luz para que toda la ciudadanía vasca sepa que su libertad es nuestra victoria sobre quienes nos quisieron expulsar de los ayuntamientos", ha subrayado Mendia, quien ha tenido un recuerdo especial para Froilán Elespe, el edil socialista de este municipio asesinado por ETA el 20 de marzo de 2001.

Mendia ha querido dejar claro que "esta Euskadi es posible gracias a quienes, como aquí, en Lasarte-Oria, no cejaron, no abandonaron, nunca dieron un paso atrás" y ha urgido a que esta "lección de democracia" quede "grabada" en la memoria colectiva.

"Aquí no hay héroes, hay dignidad. No hay nada heroico en que un concejal elegido por sus vecinos no sepa si, al salir de casa por la mañana, volverá a ver a su familia. Lo que hay es una firme convicción de que nadie puede decidir la aniquilación física ni la expulsión de aquellos que piensan de otra forma" y también hay una resistencia al "terror" para "conquistar la libertad", ha añadido.

"Ése es vuestro triunfo. El nuestro, pero también el de la totalidad de la sociedad vasca porque la historia del terror fue la historia del acoso e intento de derribo a la Euskadi que conocemos" y la "historia de quienes se resistieron a ser aplastados y ganaron", ha enfatizado.

Idoia Mendia ha recalcado que es precisamente de esta historia de la que hoy quieren "despejar todas las sombras". "Sin sombras, sin telarañas, con la luz y la memoria rescatada del desván es como queremos construir la convivencia. Nuestra gran asignatura pendiente", ha concluido.