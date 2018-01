Mendia se aparta de la primera línea en las ponencias de autogobierno y memoria La secretaria general del PSE renuncia a su puesto en ambos órganos, que no terminan de arrancar y que podrían derivar en un bloqueo a medio plazo MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 enero 2018, 06:48

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha decidido apartarse de la primera línea como representante de su partido en las ponencias parlamentarias de autogobierno y memoria, dos órganos que amenazan con derivar en un bloqueo político en los próximos meses si las posiciones de los grupos siguen distanciadas. Fuentes socialistas basaron ayer en «una cuestión de agenda» de Mendia los cambios que se van a producir en la representación en ambas ponencias. La secretaria general decidió centrarse más en el trabajo de partido tras el congreso que el PSE celebró en octubre, en el que resultó reelegida en el cargo. Según las mismas fuentes, la decisión de ceder su puesto a otros compañeros en las ponencias estaba tomada desde noviembre, aunque el hecho de que se haya conocido en un momento en el que ambos órganos entran en una fase decisiva -y con inciertas probabilidades de éxito- ha levantado algunas suspicacias.

Desde el PSE niegan que la salida de Mendia de las ponencias se deba a que los socialistas quieran poner distancia con su desarrollo. Inciden en que la secretaria general seguirá manteniendo la máxima responsabilidad en todo lo que se refiere al futuro del autogobierno o las políticas de memoria y convivencia. «Simplemente, a partir de ahora no lo hará de forma presencial en las ponencias», apuntan. Los socialistas dejan caer también que Mendia era la única líder de todos los grupos parlamentarios que participaba directamente en ambas ponencias, con lo que apuntan que eso no se traduce en que el resto de los partidos no otorguen importancia a estos órganos parlamentarios.

La sustituta de Mendia en la ponencia de autogobierno será Susana Corcuera, vicesecretaria general del PSE de Gipuzkoa y secretaria de Política Institucional de los socialistas vascos. De hecho, Corcuera ya participó en la última reunión de la ponencia el pasado 20 de diciembre, recuerdan desde el PSE para argumentar que su incorporación estaba prevista desde hace meses. El portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, seguirá llevando la voz cantante de los socialistas en las reuniones, mientras que Mendia «estará muy encima de la redacción» de las aportaciones para el nuevo estatus que el PSE presentará antes del 7 de febrero.

En la ponencia de memoria y convivencia, mientras, el sustituto de Mendia tras las cambios organizativos que ha introducido el grupo socialista (que han afectado a la mayoría de los parlamentarios del grupo) será el propio José Antonio Pastor. Aunque en este caso, la portavocía en la ponencia se mantendrá a cargo de la guipuzcoana Rafaela Romero.

Aunque el PSE insista en que la salida de Mendia de las ponencias «no supone ninguna renuncia ni distanciamiento» por parte de la secretaria general respecto al futuro del autogobierno o la convivencia, esta noticia no contribuye a insuflar vida a dos órganos parlamentarios que no atraviesan su mejor momento. La ponencia de memoria -en la que el PP ni siquiera participa- lleva meses sin deparar avances de calado, mientras que la de autogobierno ha sufrido esta semana un nuevo retraso después de que su coordinadora, Jone Berriozabal (PNV), haya retrasado al día 7 de febrero el plazo para que los grupos presenten sus aportaciones para el nuevo estatus. Tras la última reunión de diciembre se anunció que el margen era hasta el 31 de enero, pero esta semana se ha pospuesto siete días.

Diferencias con el PNV

El debate sobre el nuevo estatus entrará en una fase decisiva cuando todos los grupos presenten sus aportaciones y entren a debatir las bases y principios que regirán esta norma. Las principales diferencias aparecerán en torno a la posible inclusión del derecho a decidir y, ahí, es probable que surjan tensiones entre los socios en el Gobierno Vasco, el PNV y el PSE. El paso atrás de Mendia en la ponencia también podría ser una forma de evitar su excesiva exposición como líder del partido en un órgano en el que el resto de los grupos cuentan con portavoces, pero no llevan a sus primeros espadas.

La disparidad de criterios que mantienen jeltzales y socialistas respecto al derecho a decidir volvió a ponerse de manifiesto ayer, cuando la presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, replicó al PSE que incluir el derecho a decidir en el nuevo estatus «no lo arruinaría», como insinuó la víspera Mendia.

La secretaria general de los socialistas vascos advirtió el miércoles que la plasmación del derecho a decidir «seguramente paralizaría» la reforma estatutaria e «invalidaría» el nuevo texto. Atutxa, en una entrevista en Herri Irratia, replicó ayer que ya sabían que «la confluencia» con su socio de Gobierno, el PSE, iba a ser «difícil» en la ponencia de autogobierno, aunque confió en que, «una vez que se vayan trabajando los textos, haya más acercamiento que en las posturas iniciales». Aseguró que «más adelante será tiempo de encontrar matices».