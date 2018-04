Un mediador internacional confirma que el anuncio será al inicio de mayo

Alberto Spektorowski confirmó ayer que ETA anunciará su desaparición la primera semana de mayo, aunque precisó que «si no hay un imprevisto de último momento», que en principio no se prevé. «La declaración de que ETA ya no estará más va a ser muy clara. No va a quedarle ninguna duda a nadie», aseguró el miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC) de Brian Currin en una entrevista en Radio Euskadi.

El mediador uruguayo-israelí confirmó que los actos para dar cobertura al final de ETA contarán con «aval internacional». «Será un día especial para todos», pronosticó, al considerar que los vascos «entrarán en una nueva situación política, en un nuevo tiempo». Un nuevo contexto en el que «además de hablar del día después del desarme y del final de la violencia, podremos hablar del día después de ETA».

Según Spektorowski, que fue asesor del exministro laborista israelí Shlomo Ben-Ami, el final de ETA abrirá un nuevo debate político para discutir sobre cuestiones como la convivencia y superar las diferencias, aunque reiteró que «lo más importante es que ETA habrá acabado».

El miembro del GIC consideró que una vez se confirme el cierre de la persiana, habrá que hablar del futuro de los presos, y uno ocultó que no de los objetivos es el «acercamiento», aunque no se atrevió a vaticinar cuándo puede empezar a atisbarse una posible solución, sobre todo porque «es imprescindible la participación del Gobierno español». En este sentido, subrayó que Francia ya ha comenzado a trasladar a internos de la banda a prisiones próximas a Iparralde.

El GIC es el principal grupo implicado ahora en el caso vasco, aunque se desconoce todavía qué mediadores y dirigentes extranjeros vendrán a Baiona.