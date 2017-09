El mayor de los Mossos declara hoy ante el fiscal por los preparativos de la consulta Josep Lluis Trapero, con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. / EFE El cuerpo policial que dirige Josep Lluis Trapero es uno de los tres incluidos en la orden de Fiscalía General del Estado para impedir el referéndum CRISTIAN REINO Martes, 12 septiembre 2017, 10:49

La Fiscalía Superior de Catalunya ha convocado para hoy a las doce del mediodía al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, cuyo cuerpo policial es uno de los tres incluidos en la orden de Fiscalía General del Estado para intervenir material vinculado al referéndum e impedir que se celebre la consulta del 1 de octubre.

El fiscal general, José Manuel Maza, dictó el jueves un oficio que ordena a los máximos responsables de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos intervenir en el caso de la celebración del referéndum incautando material si es necesario, y elaborando el correspondiente atestado. Trapero figura en la lista de más de un millar de cargos de la Generalitat advertidos por la suspensión del referéndum a cargo del Tribunal Constitucional. En ella, se avisaba de las consecuencias penales de apoyar o permitir la consulta.

La citación a declarar por parte de Fiscalía al máximo responsable policial de los Mossos se realizó el pasado viernes, pero no se dio a conocer hasta ayer por parte del independentismo catalán. Así lo confirmó el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, entrevistado anoche en Radio Euskadi. «Lo sabíamos desde hace dos días», confesó el máximo responsable de la Asamblea Nacional de Cataluña.

Todo ello se produce cuando la Justicia trata de cortar el paso a los independentistas y frenar el plebiscito del 1 de octubre. ayer mismo, Carles Puigdemont dijo no temer que vaya a ser encarcelado por firmar la convocatoria del referéndum y por hacer caso omiso de los requerimientos judiciales para que detenga el proceso. «No tengo miedo porque esto no se va a producir», aseguró. El presidente de la Generalitat dijo el domingo que está dispuesto a ir a por todas y lo repitió ayer ante los corresponsales extranjeros acreditados en España. Su determinación es absoluta, a pesar de que el Gobierno central haya advertido de que no habrá urnas, y a pesar de que tiene una querella de la Fiscalía por desobediencia, prevaricación y malversación.