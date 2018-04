Con su máster 'de verdad' bajo el brazo

Cinco políticos vascos poseedores de un máster universitario, o incluso de dos, analizan el escandaloso episodio del presunto engaño de la popular Cristina Cifuentes, lamentan sus consecuencias y relatan su propia experiencia académica. Frente a la aparente facilidad con la que la presidenta de Madrid parece haber accedido al título de postgrado en la Universidad Rey Juan Carlos I, los protagonistas de este reportaje, los senadores Jokin Bildarratz (PNV) y Jon Iñarritu (EH Bildu), el secretario de Organización del PSE de Gipuzkoa, Mikel Durán, el juntero guipuzcoano Juantxo Iturria (Podemos) y la edil donostiarra Miren Albistur (PP), recuerdan sin olvidos ni lagunas la obligatoriedad de asistir a clase, de hacer trabajos durante y al final de curso, las largas horas de estudio, los comprometidos exámenes o cómo tuvieron que pedir un crédito bancario en algún caso, rascar el bolsillo de sus aitas o trabajar de vigilante de la OTA en verano para costearse los hasta 12.000 euros que supuso alguna de las matrículas.

Jokin Bildarratz. Máster en Derecho Público. El proceso de integración Unión Europea.

Jokin Bildarratz (PNV): «Estos casos nos dañana todos los políticos»

Jokin Bildarratz es máster por la UPV en Integración Política y Unión Económica en la Unión Europea. Tras perder las elecciones municipales en Tolosa, en mayo de 2011, decidió dejar el Ayuntamiento y regresar a su puesto de profesor en la ikastola. Ese paréntesis en la política lo aprovechó para matricularse en un máster online que le permitía trabajar los contenidos cada día desde casa, de cinco de la mañana hasta la hora de entrar a la ikastola. Además, cada domingo, antes de las doce de la noche, tenía que enviar, vía internet, a la dirección del curso su trabajo semanal. Esa tarea le supuso el 60% de la nota y el resto se calificaba con la tesis final que tituló 'El desarrollo de lo local en el ámbito de la UE. Un apunte comparado'. Los aitas del hoy senador del PNV se ofrecieron a pagarle el máster en el que invirtió horas y esfuerzo, por lo que no puede evitar sentir rabia y frustración al comentar el caso Cifuentes. Defiende que cuando alguien se presenta a unas elecciones sabe que no se le vota por qué títulos acredite, sino por su recorrido político, «por eso no acabo de entender que haya políticos que inflen su currículum. No veo cual es el objetivo». A su juicio, lo positivo de un máster o un doctorado, es «el proceso y el rigor académico que aporta una universidad, no el título». De todo el escándalo su análisis es claro: «Estos casos dañan a todos los políticos». «Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo», asegura, al tiempo que reivindica que lo normal en todas las profesiones es que el 90% sean trabajadores y honrados. «Tenemos que fijarnos en ellos y desterrar la cultura de la trampa».

Jon Iñarritu. Máster en Derecho Internacional Público y Europeo.

Jon Iñarritu (EH Bildu): «Si tuviera un máster de esa universidad, ni lo diría»

Jon Iñarritu describe el «fastidio» que sintió al conocer la polémica. «Con todas las horas de estudio invertidas, exámenes, tribunales y trabajos realizados», le parece «escandaloso» ver que hay gente que no es que haya «falsificado, retocado o manipulado» el currículum, sino que «se lo han regalado». El senador de EH Bildu es licenciado en Derecho y cursó su máster en Derecho Internacional Público y Europeo, en la Universidad Pierre Mendès-France de Grenoble. La elección del centro tuvo que ver con su deseo de que fuera Théodore Christakis, autor del libro 'El derecho de autodeterminación fuera de los casos de descolonización', quien le dirigiera su 'memoire'. En el caso Cifuentes cree que ha tenido que haber «una trama», porque no es que «un profesor que te conoce te ha subido la nota o te ha convalidado una materia, es algo mucho más grave». Asegura que cada vez que se conocen más cosas hay más preguntas que respuestas. Iñarritu se indigna cuando piensa en padres de alumnos de la Universidad Juan Carlos I que, «creyendo que han pagado un máster a su hijo para poder acceder a un trabajo, resulta que ese título está hoy totalmente devaluado». «Si yo tuviera un máster de esa universidad, creo que ni lo diría», remarca. Se pregunta si en las instituciones se deberían requerir los títulos académicos al igual que la declaración de bienes y cree que Cifuentes «está tardando» en dimitir. «No es de recibo que siga. Cada vez es más obvio que le han regalado un máster», zanja.

Mikel Durán. Máster en Formación en Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Mikel Durán (PSE): «En Madrid debe haber ya cambio de rumbo político»

«Esta no acaba la legislatura». Fue lo primero que pensó Mikel Durán al conocer el caso Cifuentes. A su juicio, Ángel Gabilondo y todo el equipo del PSOE de Madrid han reaccionado «muy bien». Tiene claro que «no quedaba otra que presentar la moción de censura» y hacerlo además para dejar clara «la dignidad de la política y los políticos». El responsable de Organización del PSE en Gipuzkoa no sale de su asombro. «Han sido mentiras reiteradas, una detrás de otra», reprocha a la presidenta madrileña a la que ve totalmente enrocada. El político guipuzcoano, licenciado en Derecho por la UPV y máster en Recursos Humanos en 2004, lamenta que, de un tiempo a esta parte, todo lo que tiene que ver con la política está «bajo sospecha» y este caso es un añadido más. Su análisis de por qué se llega a este extremo tiene que ver con el hecho de que algunos políticos «se creen que están por encima del bien y del mal. Están instalados en el todo vale». Frente a ello, Durán reivindica que la mayoría de los políticos son ante todo personas «normales y corrientes» que de ninguna manera tienen ni deben de tener «privilegios o prebendas a las que algunos están acostumbrados». Como solución cree que en Madrid tiene que haber, «cuanto antes, un cambio de rumbo político».

Juantxo Iturria. Máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Máster en Cooperación Internacional.

Juantxo Iturria (Podemos): «La corrupción en el PP ya es algo sistémico»

Con el derecho que le otorga haber cursado dos másteres, uno la Universidad de Toulouse, en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y otro en la UPV, en Cooperación Internacional Descentralizada, Paz y Desarrollo, el portavoz de Podemos Ahal Dugu en las Juntas Generales de Gipuzkoa reprocha, no tanto lo que Cifuentes haya hecho o no, sino que detrás del caso haya «una trama dedicada a regalar másteres a cargos que llegan a cierto establisment de la política». Juantxo Iturria se siente molesto y no duda en que seguirán aflorando casos como este, «sobre todo en el PP». «Ha habido casos de corrupción en otras formaciones, pero es que en el PP es ya sistémico», critica. A su juicio, el partido que lidera Mariano Rajoy «ha rebajado tanto el nivel de ética, que a ellos mismos casi nos les sorprenden estas cosas». Insiste en que Cifuentes tendrá que dar explicaciones y si se demuestra que hubo trato de favor, dimitir.

Miren Albistur. Máster en Recursos Humanos.

Miren Albistur (PP): «La mayoría de los políticos somos honrados»

«Yo no puedo decir si Cifuentes ha mentido o no, el tema lamentablemente ha terminado judicializado y veremos cuál es la verdad», afirma la portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián. Lo que sabe bien Miren Albistur, es que en su caso tuvo que pedir un crédito de 12.000 euros para poder cursar su Máster en Recursos Humanos por la Universidad Antonio de Nebrija y el Centro de Estudios Garrigues, y que se trasladó a vivir a Madrid en piso compartido y pasó un curso de dedicación full time y presencial. «Albistur defiende que la mayoría de la gente que se dedica a política «somos honrados», pero reconoce que la reputación de toda la clase política «está por los suelos».