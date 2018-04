Maroto admite que en su currículum de la web del PP figura un máster que no realizó Maroto ha explicado hoy los pormenores de su currículum. / EFE Ha querido matizar que se trata de un programa, aunque mucha gente «traduce eso como máster, aunque es erróneo» SOLANGE VÁZQUEZ Jueves, 5 abril 2018, 14:21

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha admitido que en su currículum colgado en la web del PP figura un máster que él no ha cursado, aunque lo ha atribuido a un error, no a un intento de realzar sus méritos académicos. Así, ha querido aclarar que lo que realizó fue un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (PLGP) realizado en el IESE, tal y como recoge la página del Congreso. Según matiza, «hay gente que traduce eso como máster, aunque es erróneo». No obstante, el exalcalde de Vitoria ha destacado que se trata de «un programa de muchísimo prestigio y de muchísimo éxito». «Yo al menos aprendí bastante», ha zanjado en declaraciones a la Cadena Ser para salir al paso de la polémica por este supuesto error curricular.

Apoyo a Cifuentes Por otra parte, Maroto ha reiterado la confianza de la dirección nacional del partido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, salpicada por un escándalo debido a las supuestas irregularidades en un máster que realizó. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP ha trasladado las dudas sobre su máster a la Universidad Rey Juan Carlos. «Para nosotros las explicaciones son suficientes, creo que quien realmente tiene un problema es el sistema universitario», ha dicho Maroto. Según el dirigente popular, lo importante del caso es saber si en España hay universidades que conceden títulos válidos pero obtenidos sin acreditar los méritos suficientes. «Ese es el debate que a mí me preocupa, no solamente por Cristina Cifuentes, que sin duda es una persona mediática y además con responsabilidad política y por tanto es un caso especial, sino por los miles de chavales que se estarán preguntado eso ahora mismo», ha recalcado. Hay que aclarar, ha incidido, los procedimientos que operan en la Universidad Rey Juan Carlos, porque «nadie ha puesto en cuestión la validez del título que tiene Cristina Cifuentes».

En Twitter también ha dado explicaciones: «Sí hice un curso de posgrado o máster cuyo nombre oficial es PLGP. Y así figura en la web del Congreso. Sin más. Un saludo», ha manifestado en su cuenta oficial, en la que ha recalcado que los estudios de su curso de posgrado «sí están cursados y de forma presencial». «Lo que he aclarado es el nombre oficial, PLGP, no que no los haya cursado», ha aseverado. Maroto ha destacado además que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también llama máster al «mismo curso de posgrado» que cursó él. «En mi caso lo he llamado por su nombre, PLGP, en la web oficial del Congreso. Sirva esto solo a título de aclaración», ha señalado, adjuntando una foto con la ficha del líder socialista en la web de la Cámara Baja en la que sostiene que tiene un máster en Liderazgo Público por el IESE.

Titulaciones «infladas» en su época de alcalde

Aunque con sus aclaraciones Maroto pretende pasar página, sus adversarios políticos durante su mandato como alcalde de Vitoria no han dejado pasar la ocasión y han denunciado que Maroto había «inflado» sus titulaciones durante la legislatura 2011-2015, tanto en su ficha biográfica del consistorio de la capital alavesa como en la del Parlamento Vasco. Han indicado que en su ficha biográfica del Ayuntamiento, «elaborada con la información ofrecida por los propios ediles y sus partidos», se detalla que cuenta con «un título en Gestión y Administración Pública en lugar del cursillo de liderazgo». «Ha habido mala fe para inflar el currículo. Durante cuatro años, cuando era alcalde de Vitoria y parlamentario vasco, las fichas biográficas en las web de ambas instituciones incluían una titulación en Gestión y Administración Pública», ha señalado el portavoz municipal de Podemos, Jorge Hinojal. A su juicio, «está claro que no ponía que fuese un máster, pero tampoco el verdadero nombre del cursillo. Es una información que induce a error», ha recalcado.

«Nos tenemos que creer a Cifuentes cuando defiende que todo está bien, y ahora nos tenemos que creer a Maroto. ¿Cómo es posible que los servicios de Contenidos del Ayuntamiento y el Parlamento cometieran el mismo error que el PP estatal, cuando somos los propios concejales o nuestros grupos quienes dan la información?», ha apuntillado Hinojal quien ha manifestado que «si su intención fue inflar el currículo, haciendo creer que tenía un título sin llegar a mentir, que lo reconozca. Como cargos públicos, se nos presupone una ética que él no ha tenido», ha concluido.