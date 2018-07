Margallo se erige en San Sebastián como el único candidato capaz de «regenerar» el PP SARA SANTOS El exministro de Exteriores carga contra Casado, Cospedal y Santamaría porque «han estado en la gestión de las políticas que nos han llevado hasta aquí» AINHOA MUÑOZ San Sebastián Domingo, 1 julio 2018, 14:30

José Manuel García-Margallo se ha valido de un símil futbolístico para explicar la estrategia que, a su juicio, debe seguir el PP: «No se juega igual al fútbol cuando sales a meter los once en el área o cuando sales al ataque; y el PP tiene que salir al ataque». El exministro de Exteriores ha aterrizado este domingo en San Sebastián para lanzar su mensaje y convencer a los afiliados del partido en Gipuzkoa de que su candidatura para recoger el testigo de Mariano Rajoy es la «mejor» opción. «Soy el único candidato que ofrece un programa de regeneración del partido», ha asegurado junto a la sede del PP en Donostia. Sus dos máximas, ha explicado, son precisamente la «regeneración a fondo y radical del partido» y «recuperar el afecto de los militantes».

Margallo, uno de los aspirantes a la presidencia del PP, ha cargado además contra sus «principales rivales» en la pugna por el liderazgo de la formación: Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. «Yo espero que los feligreses no sigan a sus párrocos, porque aplicar las mismas recetas esperando resultados diferentes va en contra de lo que dice la Física», ha manifestado. «Soy el único candidato que no forma parte del aparato. Los otros tres principales rivales han estado en la dirección y en la gestión de las políticas que nos han llevado hasta aquí», ha advertido. Por lo tanto, ha proseguido, «no me parecen los más indicados para proceder a este cambio de rumbo».

Igualmente, Margallo ha insistido en la necesidad de que se celebre un debate entre los seis aspirantes a suceder a Rajoy para que así, ha argumentado, los afiliados voten con «conocimiento de causa». «Hablar de apertura del partido, de transparencia y democracia y hurtar un debate para que puedan saber lo que están votando es un contrasentido», ha criticado.

Mientras el exministro hacía su particular campaña en la capital guipuzcoana, Cospedal hacía lo propio en Portugalete cuando precisamente los máximos dirigentes del PP vasco se han significado a favor de la vicepresidenta del Gobierno. Un escenario al que, sin embargo, Margallo no ha dado especial relevancia. «Tengo muchos amigos en el País Vasco. Hice el Bachillerato en San Sebastián; la carrera en Deusto y fui técnico fiscal del Estado en Donostia. Con que solo me voten mis amigos, estoy absolutamente convencido de que voy a tener apoyos», ha zanjado.