Mandato en falso

La altisonancia siempre tiene una ventaja: los decibelios de los árboles tapan la realidad del bosque. La bilis contra todo lo español vertida en las redes sociales y la radicalidad de sus convicciones exhibida en la primera sesión de investidura hacen de Quim Torra un político muy ruidoso. Estruendoso. Temible, sea, como dicen unos, un mero títere de Carles Puigdemont o, como objetan otros, un independentista de cemento armado con personalidad propia y una misión en la vida. Tan temible como para que el instinto de supervivencia del PDeCAT y el posibilismo de ERC hayan vuelto a retroceder ante la apuesta nada conciliadora del nuevo president de la Generalitat, ungido por «el mandato» del referéndum ilegal del 1 de octubre.# Pero si se baja el volumen, bajo el fragor queda la evidencia de que ese mandato supuestamente inapelable hacia la república catalana no es tal, y no solo porque el plebiscito se hiciera contra la Constitución y el Estatut. En las elecciones que sí cuentan -y Cataluña ha ejercido su derecho a decidir en cuatro autonómicas desde 2010-, el independentismo no ha logrado trabar una mayoría social inequívoca hacia la ruptura con España. Ni colocando todos los instrumentos del autogobierno al servicio de la causa separatista, ni bajo el 155, ni teniendo enfrente a un Estado sobre el que alimentar el victimismo. El «mandato democrático» que invoca Torra con palabras gruesas solo identifica a los secesionistas. Así que lo que se dirime a partir de la investidura de hoy es si el ruido se queda en eso, acatando los límites del Supremo y del Constitucional, o si el mandato rupturista pasa a mayores.

El exlehendakari Ibarretxe cerró ayer filas con Puigdemont, en una línea argumental que entronca con el espíritu del plan que él alumbró hace ya 15 años y con el cariz netamente nacionalista del preámbulo al nuevo estatus planteado ahora por el PNV en el Parlamento. Un prólogo que sintoniza con la hegemonía electoral del soberanismo en el país. Pero que colisiona con el pactismo con que los jeltzales amarran su poder institucional y con la ausencia, también, de un mandato en la sociedad para virar hacia una quiebra con el Estado constitucional a la catalana.