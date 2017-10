«¿Si mandan a los Mossos con zapatos y una gorra, qué quieren que hagan?» Una pareja de Mossos d'Esquadra salen entre aplausos de una escuela del barrio de Sarriá de Barcelona. / EFE David José Mañas, secretario general del Sindicat de Policies de Catalunya, asegura que la Policía Nacional y la Guardia Civil cerraron 93 colegios frente a los 227 que claususaron los Mossos O. B. DE OTÁLORA Martes, 3 octubre 2017, 09:53

Los Mossos d'Esquadra estaban en el ojo del huracán desde los días previos al referéndum, pero tras la celebración de la consulta y la inacción de muchos de los agentes, su figura ha quedado en entredicho entre los cuerpos policiales y los jueces han abierto ocho investigaciones para analizar si su pasividad pudo ser delictiva. David José Mañas es el secretario general del Sindicat de Policies de Catalunya, una central a la que están afiliados un tercio de los 16.000 agentes del cuerpo catalán. El responsable de esta organización sostiene que los Mossos desplegados durente la jornada del referéndum se limitaron a cumplir órdenes, y agrega: «Nos sentimos en medio de una disputa entre políticos».

-Los Mossos han sido acusados de pasividad tras su papel en el referéndum e incluso se han abierto siete causas judiciales contra el cuerpo.

-Yo no quiero discutir el dispositivo policial que decidió la jefatura de los Mossos d’Esquadra, pero sí que puedo dejar claro que los agentes cumplieron órdenes en todo momento. Hay un dato que no se está diciendo. La Policía Nacional y la Guardia Civil cerraron 93 colegios y los Mossos, 227. Y nosotros no causamos ningún herido. Creo que los agentes estamos en medio de una discusión entre políticos. No me parece justo buscar responsabilidades en unos policías que se limitaron a cumplir órdenes.

-Pero hay imágenes en las que se ve cómo algunos mossos asisten a actos prohibidos, como el traslado de urnas o la apertura de colegios, y no actúan.

-A ver... es posible que eso haya sucedido. ¿Pero qué se puede hacer si mandan a dos agentes con gorra y zapatos para realizar una actuación contra trescientas personas, por ejemplo, que requeriría la actuación de un equipo antidisturbios como el que tenían la Policía o la Guardia Civil? ¿Qué esperan que hagamos? Y ellos tampoco consiguieron nada. Los agentes de los Mossos cumplieron órdenes. Y el dispositivo para ese día consistía en dos personas por colegio. Hubo mossos que pasaron allí horas y horas, sin un relevo ni ningún apoyo. Y todos comunicaron a sus mandos lo que estaba pasando.

-¿Y cree que el dispositivo debería haber sido otro para cumplir con la ley?

-No soy quién para criticar el dispositivo que ordenó la cúpula policial y no pienso hacerlo. Y repito que los Mossos cerraron más colegios electorales que la Policía y la Guardia Civil.

-Pero sí que hubo imágenes de connivencia entre mossos y participantes en la consulta.

-No lo sé, pero si las hubo son un ejemplo de falta de profesionalidad.

-También se han visto imágenes de los enfrentamientos entre los Mossos y las fuerzas de seguridad del Estado.

-Yo no quiero meterme con los agentes. Aquí todos obedecíamos órdenes. También ha habido comportamientos de falta de profesionalidad desde la Policía y la Guardia Civil que en algunos casos se pueden deber a la tensión del momento. Desde luego que no se tenían que haber dado. Nosotros hemos condenado la actuación de esos policías o guardias que actuaron de esa forma.

-Desde los propios sindicatos de la Policía Nacional se han anunciado denuncias contra los Mossos por su actuación.

-Yo tengo que defender a mis afiliados. Y lo que digo es que todas las disposiciones que se adoptaron procedían de una mesa de coordinación en la que estaban sentados representantes de todas las policías. El dispositivo policial del 1-O fue pactado en una reunión de mandos al más alto nivel. Por eso, cuando se nos imputa una pasividad yo respondo que se cumplían órdenes.

-¿La imagen de los Mossos ha salido deteriorada ante otros cuerpos y los propios jueces tras lo ocurrido el pasado domingo?

-No sería justo si fuera así. Somos el mismo cuerpo que fue felicitado por la actuación ante los atentados de agosto. Los profesionales son los mismos que han actuado en ambos momentos así que no tendría sentido que ahora se nos denigre.