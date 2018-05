madrugadas de resistencia Muchas de aquellas mañanas me cruzaba con Ramón Saizarbitoria en el puente del Kursaal y recordaba una de sus frases: «Vivir con miedo es una indignidad» Javier Echezarreta / EFE ALBERTO SURIO Viernes, 4 mayo 2018, 06:57

Durante algunos meses de 1995 sufrí ataques de ansiedad. Fue a partir del asesinato de Gregorio Ordóñez. Tenía 30 años. Muchos días me despertaba sobresaltado durante la madrugada y tenía que salir de casa. Me ponía una camiseta y un pantalón de deporte, me calzaba unas zapatillas y salía a andar rápido. Cruzaba el puente del Kursaal corriendo a las seis o siete de la mañana, somnoliento, para ver si superaba la sensación de ahogo. Al principio me asusté bastante, cualquier síntoma de malestar me llevaba a creer que podía sufrir un infarto cada vez que tenía una crisis y notaba que subían mis palpitaciones. Tampoco aguantaba mucho a la carrera, que nunca he sido deportista. Cuando amanecía y desayunaba, y hacía efecto la pastilla de medio Orfidal, me relajaba.

A regresar a casa, bastantes veces me cruzaba con el escritor Ramón Saizarbitoria que acudía a su trabajo como investigador de los servicios sociales. También le veía otras veces cuando se dirigía a una tradicional panadería de Gros. Siempre he admirado a Saizarbitoria y su elegancia francesa. Su humildad ha sido para mí un ejemplo. Sabía que le dolía profundamente el país, que le desgarraba por dentro esa violencia que ha envenenado las relaciones sociales, las reuniones de amigos y de familias que obviaban ciertas cuestiones para no romper, o no tensar, vínculos en apariencia fuertes pero quizá bastante frágiles.

La dignidad era entonces un producto escaso, casi de contrabando, en esta ciudad burguesa y amable de los pisos caros. Siempre me percaté del disparate que implicaba ese contraste entre la vitalidad de la fachada y la miseria que muchas veces se ocultaba dentro de la casa. Pero convivimos con aparente naturalidad con esa dualidad. Durante tiempo decidí comprar una baguette recién hecha en el mismo establecimiento que Saizarbitoria y apretarla fuerte contra el pecho para sentir su calor y ese confortable y costumbrista olor salido del obrador.

El espacio público durante esos años era un dominio abertzale radical. Yo procuraba pasar desapercibido, sabía cómo moverme, tomaba mis precauciones domésticas en la Parte Vieja, me ponía gorras para no llamar la atención, aunque durante años, incluso en la época 'dura', no renuncié al poteo de los sábados con la cuadrilla y me puse el lazo azul contra el secuestro de Aldaia. Eso sí, muchas noches que llegaba en moto y la aparcaba en el garaje, no me quitaba el casco hasta llegar al ascensor.

El miedo nos empezó a cubrir como una niebla densa y húmeda que baja del monte Igeldo. Luego llegó un tiempo en el que la Parte Vieja se convirtió en un lugar prohibido, un espacio al que tuvimos que renunciar pese a haber sido el espacio preferido de nuestra adolescencia y juventud, mucho antes de que se llenase de turistas. Fueron doce años con escolta. Hasta cuando tocaba la tamborrada o iba a las regatas. La intimidad de las cervezas nocturnas, destrozada en mil pedazos. Me desahogaba con un amigo, también con guardaespaldas. El humor nos mantuvo vivos a pesar de lo tremendo de la situación. Hoy parece una escena surrealista pero fue real.

En esa época pensé que nunca vería el final y que jamás volvería a pisar lo Viejo. Era una renuncia dolorosa y un par de veces me disfracé de incógnito para escaparrme y romper esa condena. Conservo en mi memoria unas lentejas del menú del día en el Náutico con Ernest Lluch. Le conté mis ataques de ansiedad, le relaté el momento en el que me enteré del asesinato por torturas de Joseba Arregi en 1981. Estaba con un compañero de Mundaiz en la casa del pacifista Fabián Rodríguez, seguidor de Lanza del Vasto, que proclamaba en aquel tiempo la doctrina de la no violencia frente a la indiferencia de muchos, casi como si fuera un extraterrestre. También me referí, porque apunté algunas cosas de aquella cita, al peligro de banalizar el ejercicio de la valentía. O al riesgo de exhibir el dolor dando compasión. Como si padecer la persecución fuera una enfermedad incurable. Hoy siento una tristeza infinita cuando recuerdo aquel momento con Lluch y una vergüenza tremenda porque siempre ha considerado que el pudor era una línea roja a no traspasar nunca. Siempre lo pensé: muchos no nacimos para ser héroes pero nos tocó resistir.

Lo pasamos mal, sabiendo que el fanatismo se compraba fácil en el supermercado del barrio. He conocido a unos cuantos asesinados y eso deja una huella que, con el tiempo, aflora. Aquella noche en la que lanzaron unos cócteles-molotov contra la tienda de mi vecina, concejala del PP, escuchaba sus gritos desde la ventana. Siento un escalofrío al evocarlo. Me queda el consuelo de no haber perdido la cabeza porque el odio y el estrés emocional se suelen dar la mano con frecuencia y no es fácil sortearlos. Siempre pensé que había una generación con una conciencia de culpa que yo no compartía. Saizarbitoria lo dijo una vez y me marcó: «Vivir en dictadura es lo peor que te puede pasar, tener miedo a hablar, a andar por la calle. Vivir con miedo es una indignidad».

Las tornas han cambiado y aquellos poderosos del pasado ya no lo son. Lo noto en muchas miradas que han perdido su brillo intimidatorio. ETA es ya una pieza arqueológica con roña oxidada. Hoy parece que fueron muchos los que la combatieron, pero, tristemente, no fue así, Por eso, junto al inmenso alivio por el final, guardo esa vivencia agridulce por todo este tiempo robado, por esa alegría mutilada durante años. Y lo mío no es nada comparado con los que han perdido a los suyos. «No hace mucho, no muy lejos», reza el lema de una exposición sobre el horror de Auschwitz. ¡Qué frase tan certera!, pienso conmovido. Porque todo esto ocurrió a la vuelta de la esquina y las nuevas generaciones que no lo conocieron deben saberlo. He vuelto a ver a Saizarbitoria cruzando el Kursaal a una hora temprana. Se ha puesto a llover y esquivo un charco sobre el paseo de la playa. Y descubro sorprendido lo que madrugan los surfistas en esta ciudad.