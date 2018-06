López y Elorza, los dos vascos con opciones de ir al Gobierno del PSOE

Dos socialistas vascos, Patxi López y Odón Elorza, se sitúan en puestos destacados en las quinielas de ministrables del futuro Gobierno de Pedro Sánchez. El exlehendakari y actual secretario de Política Federal del PSOE siempre ha figurado entre los hombres de confianza de Sánchez, a pesar de que fueron rivales en la carrera por el liderazgo del partido en las primarias celebradas en la primavera de 2017. El nuevo jefe del Ejecutivo ya confío en el portugalujo cuando le encomendó la presidencia del Congreso de los Diputados. El diputado socialista por Gipuzkoa y exalcalde donostiarra forma parte de la actual ejecutiva de partido y fue uno de sus más fieles apoyos durante las primarias y en los momentos en los que el hoy presidente tenía en su contra a todos los barones socialistas.

Sánchez trabajaba ayer en su casa en la arquitectura del equipo que le acompañará en el nuevo tiempo abierto tras superar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El gobierno se prevé «pequeño», según fuentes socialistas, y se pondrá en marcha inmediatamente, con un horizonte de gestión de año o año y medio como mucho.

En la lista de nombres con los que se especula, el exlehendakari y el diputado por Gipuzkoa ocupan espacio junto a Carmen Calvo, Cristina Narbona, Meritxell Batet, Beatriz Corredor, Margarita Robles, Francisco Polo o Josep Borrell. Otro donostiarra, el veterano economista Manuel Escudero, uno de los artífices del proyecto con el que Sánchez ganó las primarias y el 39 Congreso, encabeza también las apuestas para la cartera de Economía, aunque otras fuentes sitúan al exministro Jordi Sevilla si lo que Sánchez busca es tranquilizar a los mercados.

La andaluza Calvo, exministra de Cultura, doctora en Derecho Constitucional y negociadora con el Gobierno de Rajoy de la aplicación del 155 en Cataluña, se perfila como vicepresidenta en casi todas las quinielas. En la actualidad secretaria de Igualdad del PSOE, podría asumir también ese Ministerio, mientras que la actual portavoz en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, dirigiría el de Justicia. El secretario de Organización del PSOE y columna vertebral del partido, José Luis Ábalos, al que Sánchez encomendó la defensa de la moción de censura contra Rajoy, sería entonces el nuevo portavoz parlamentario.

Fuentes socialistas sitúan a la diputada del PSC Meritxell Batet al frente de Administraciones Públicas, con un papel protagonista para abordar la crisis catalana. A la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como ministra de Medio Ambiente y Transición Energética; y a la exministra de Vivienda y secretaria de Ordenación Territorial y Políticas públicas de Vivienda, Beatriz Corredor, en Fomento. El secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación y exdirector de Change.org, Francisco Polo, podría ser ministro de ese área. Para la cartera de Sanidad, el nombre que más citan los socialistas es el de la consejera valenciana del ramo, Carmen Montón.

Completan las casillas de la quiniela el también valenciano Andrés Prelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos; la diputada por Palencia y secretaria ejecutiva de Educación y Universidades, María Luz Martínez Seijo; la diputada gallega y secretaria de Políticas Migratorias y PSOE en el Exterior, Pilar Cancela; el secretario de Cultura y Movimientos Sociales, el leonés Ibán García del Blanco, y el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas de la ejecutiva, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Se dan cinco días de plazo

La principal recomendación al nuevo presidente de quienes ya han vivido procesos similares es que no se precipite. El consejo no será, en todo caso, fácil de seguir. Sánchez no estrena legislatura ni tiene cuatro años por delante para desempeñar su programa de gobierno. Ni siquiera tiene un programa de gobierno como tal. No en vano, ha tenido que asumir unos presupuestos contra los que despotricó de manera enérgica. Está obligado a tomar las riendas del país, pues, con cierta premura. Pero veteranos del partido con larga experiencia en la Administración defienden que sería conveniente darse cinco o seis días antes de anunciar el nuevo Gobierno. Su mano derecha, José Luis Ábalos, corroboró ayer la idea y apuntó a que podría estar listo a «mediados de semana», a punto para la celebración de un Consejo de Ministros el viernes.

El líder del PSOE jurará su cargo ante el Rey hoy a las 11.00 horas. Una vez publicado el decreto, quizá el lunes, será el momento de los nombres. «Lo lógico es que eche mano de gente con experiencia, al menos, en los ministerios de Estado (Economía, Defensa, Interior, Justicia y Administración Territorial). Necesita que todo funcione desde el primer día», apunta un parlamentario que pasó por varios ministerios, tanto en la época de Felipe González como en la de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el partido apuestan por un Gobierno que aúne a dirigentes con experiencia de gestión y savia nueva, gente de su núcleo duro y algún independiente.