El lehendakari lamenta los incidentes de Cataluña y pide «no conducirnos al precipicio» Urkullu insiste en la vía del diálogo y el referéndum pactado de Escocia o Quebec JORGE SAINZ Domingo, 1 octubre 2017, 12:51

El lehendakari lamenta los "incidentes" que se están produciendo en Cataluña y pide "evitar situaciones traumáticas y no conducirnos al precipicio". En un mensaje en redes sociales, Urkullu insiste en la vía del diálogo y el referéndum pactado de Escocia o Quebec. La nota, en euskera y castellano, dice que "no por sorprendente, lamento profundamente lo que hoy está sucediendo en Catalunya, particularmente los incidentes que ahondan en el riesgo de fractura social que he venido denunciando hasta ahora".

Por ello, hace "un llamamiento a que no nos conduzcamos al precipicio, a evitar durante el día de hoy situaciones traumáticas que hagan todavía más inviable transitar, a partir de mañana, el cauce de diálogo que esta situación necesita imperiosamente"

El jefe del Gobierno Vasco reitera el mensaje que en su día transmitió también al Presidente del Gobierno español: "esto no debe ser ni seguir siendo así".

"Me ratifico en que el referéndum legal y pactado de Canadá-Quebec y Reino Unido-Escocia nos ofrece un modelo de solución dialogada a la altura de nuestro tiempo y de nuestras sociedades", concluye.