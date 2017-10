El lehendakari ve «desproporcionada» la medida y apoya a la Generalitat Urkullu apoya a la Generalitat pero le pide «inteligencia» para frenar la escalada JORGE SAINZ Sábado, 21 octubre 2017, 17:40

El lehendakari ha criticado la decisión de Mariano Rajoy de aplicar en Cataluña el artículo 155 para cesar al president y sus consejeros y convocar elecciones. "La medida es extrema y desproporcionada. Dinamita los puentes. La Generalitat cuenta con nuestro apoyo para buscar un futuro constructivo”, ha señalado en un breve comunicado remitido a los medios.

Urkullu se ha mostrado duro. "El Gobierno español ha puesto en marcha una aplicación del artículo 155 de la Constitución en su versión más extrema y de incierta consecuencia. Es una medida excepcional y desproporcionada que, por mucho que lo quieran justificar con todo tipo de campaña y acompañamiento, no tiene justificación de un propósito de convivencia social y política. No va a resolver el problema, dinamita los puentes, genera más tensión y fractura. No sólo no favorece una solución sino que complica su búsqueda”, ha denunciado.

Por ello, hace “un llamamiento al Gobierno de la Generalitat a actuar con inteligencia y audacia para no dejar el destino de Cataluña en la inercia de una escalada que no conduce a ningún futuro”, en un mensaje que parece dirigido a que Puigdemont no responda con medidas drásticas. “Apelo a la desescalada planteada por el propio President en su intervención ante el Pleno del Parlament el pasado 10 de octubre. En esa determinación por buscar un futuro constructivo y de mayor alcance legítimo y social para el pueblo de Catalunya contará con todo nuestro apoyo", concluye.

Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, ha mostrado hoy su "más absoluto rechazo" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución al Gobierno catalán, una medida que ha calificado de "intervención antidemocrática" que, en su opinión, "también afectará a Euskadi". Olano ha señalado, en una nota, que la aplicación de este artículo constituye "una intervención antidemocrática" de la autonomía de Cataluña, "por mucho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intente matizar diciendo que no suspenden el autogobierno, sino que se cesa a los responsables".

El máximo mandatario guipuzcoano considera que esta situación "rompe" el modelo constitucional del Estado y "no solo afectará a Cataluña, sino a todas las autonomías, también a Euskadi". "Todo esto causa un deterioro y un descrédito absoluto de la democracia en España", ha dicho Olano, quien ha reiterado su "respeto" a las instituciones catalanas que, a su entender, "han tratado de dar cauce al ejercicio del derecho a decidir del pueblo catalán". Asimismo, ha mostrado su "apoyo incondicional" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su Gobierno y al Parlamento catalán.