El lehendakari cree que su modelo para Euskadi «serviría» para desatascar el conflicto catalán Urkullu, en una imagen de archivo. / DV Urkullu anuncia que este curso político expondrá sus propuestas para «profundizar en el autogobierno vasco» JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN Lunes, 4 septiembre 2017, 11:42

El lehendakari se muestra convencido "desde la humildad" de que su modelo de consulta pactada para un Estado confederal, "de abajo arriba" y respetando los "derechos históricos", "serviría" para desatascar el conflicto de Cataluña. Iñigo Urkullu ha defendido su vía vasca aunque ha expresado su respeto por el procés catalán y ha confiado en el "rigor" y "credibilidad" de las iniciativas impulsadas por la Generalitat catalana para celebrar el referéndum independentista del 1 de octubre. En este sentido, el jefe del Gobierno Vasco ha vuelto a apelar al diálogo entre los Ejecutivos central y catalán y ha confiado en que el 1-O pueda ser un "punto de inicio" para reformar el modelo de Estado.

En una entrevista en Radio Euskadi, Urkullu cree que el president catalán, Carles Puigdemont, podría haber convocado una mesa de partidos y sobre el presidente español, Mariano Rajoy, ha señalado que también tiene responsabilidad y que "me preocupa su concepción patrimonialista de 'no me pidas lo que no te puedo dar'. No se trata de dar sino de oír la voluntad catalana". El lehendakari ha puesto en duda que el Gobierno central decida suspender la autonomía en Cataluña si el referéndum se llega a celebrar, y ha advertido de que esta opción sería "un error mayúsculo".

El lehendakari ha vuelto a defender, en este sentido, el derecho a la "libre determinación consensuado y pactado", y ha puesto como ejemplo el referéndum de Escocia.

Sobre la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, ha anunciado que hará públicas a lo largo de este nuevo curso político, es decir, antes de junio, sus propuestas para "profundizar" en el autogobierno, aunque antes quiere ver cómo discurren los trabajos en la Cámara. Por otra parte, ha señalado que la Ertzaintza no ha recibido ninguna alerta de atentado yihadista y ha criticado a la izquierda abertzale por su campaña sobre el turismo de este verano.