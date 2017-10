El lehendakari cree que «no debe procederse» al 155 porque Puigdemont reconoce que no proclamó la independencia 01:26 El lehendakari, Iñigo Urkullu ha comparecido en la sede de Lehendakaritza de Vitoria para leer una declaración institucional / Irekia Urkullu llama a la «distensión» para evitar más fracturas y se ofrece para mediar JORGE SAINZ San Sebastián Jueves, 19 octubre 2017, 14:52

El lehendakari ha declarado este jueves que el Gobierno central "no debe proceder" a la aplicación del artículo 155 en Cataluña porque en su carta de hoy el president Puigdemont ha reconocido que el día 10 no se declaró la independencia. Iñigo Urkullu ha comparecido en la sede de Lehendakaritza de Vitoria para leer una declaración institucional, en la que ha reiterado sus apelaciones a la "distensión y el díálogo" para evitar que se siga "incidiendo en la fractura social", y ha insistido en que el "Presidente del Gobierno español y el President de la Generalitat cuentan con nuestro compromiso y disposición para cuanto sirva de ayuda", en un ofrecimiento implícito de mediación. El anuncio del Ejecutivo del PP de que procederá a aplicar el 155 (intervención de la autonomía de Cataluña) no ha caído bien en Ajuria Enea, que entiende que Puigdemont ha dejado todavía margen para seguir avanzando y evitar esa medida drástica.

En su comunicado, en euskera y castellano, Urkullu arranca preguntándose si "¿alguien había pensado que en el Pleno celebrado en el Parlament de Catalunya el pasado 10 de octubre se había procedido a la Declaración de Independencia con valor efectivo legal, institucional, jurídico e, incluso, social?". En este sentido, el jefe del Gobierno Vasco cree que "si el Gobierno español hubiera tenido claro que sí se había procedido a la Declaración, ¿habría recurrido a la fórmula de preguntar al President del Govern? ¿Habría insistido CUP en la necesidad de un Pleno del Parlament de Catalunya para formalizar la Declaración de Independencia? ¿Cómo se entiende, si no es que hay un reconocimiento implícito de que no se procedió a la Declaración de manera formal, que PDeCAT, ERC, CUP planteen que, en el caso de que el Gobierno español active la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se llevaría la Declaración de Independencia a un Pleno del Parlament de Catalunya en el que se procedería a la votación de la misma?", ha agregado.

Comparecencia sin preguntas

El lehendakari, en una comparecencia sin preguntas, ha señalado, por último, que "la propia respuesta ofrecida en la carta remitida hoy por el President de la Generalitat al Presidente del Gobierno español concluye diciendo: 'el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre'. Este punto es clave para Urkullu y el Gobierno Vasco y debería provocar la no aplicación del 155 por parte de Madrid. "Nunca se ha proclamado la Declaración Unilateral de Independencia, por lo tanto no debe procederse, en caso alguno, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución", ratifica el mandatario vasco.

"Pese a que el Gobierno español dice que 'continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución' y que convoca Consejo de Ministros extraordinario para este próximo sábado, hago un llamamiento a la distensión y al diálogo. Lo hago porque ambos Gobiernos saben que, además de todos los llamamientos al mismo, hay abierta una oportunidad al diálogo", reitera el lehendakari.

Urkullu ha concluido su intervención con que "es necesario valorar siempre las consecuencias de las decisiones que se adoptan, si estas provocan y/o inciden en fractura social. No deben adoptarse decisiones que agraven aún más la situación. Es necesario evitar males mayores. Exploren, mediante la fórmula que miembros de ambos Gobiernos acuerden, las posibilidades de un proceso de diálogo, sin condiciones y sin humillaciones para con la otra parte, con voluntad de acuerdo para una solución a la situación creada", se ofrece el jefe del gabinete que comparten PNV y PSE-EE.