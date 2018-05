El lehendakari aboga por la «cohesión» y huir de proyectos que provoquen división «No podemos construir una sociedad sobre mayorías de 50-50», asegura Urkullu en una entrevista a 'Le Figaro' F. ITURRIBARRÍA París Jueves, 10 mayo 2018, 09:37

«Debemos buscar la cohesión social». Iñigo Urkullu defiende con esta idea su negativa a una hipotética independencia del País Vasco que parta en dos bloques a la ciudadanía. «La sociedad vasca es plural. No podemos construir una sociedad sobre mayorías de 50-50», argumenta en una entrevista que hoy publica el diario 'Le Figaro'.

El lehendakari esgrime además a favor de su pragmatismo el contexto europeo del siglo XXI. «El proceso de construcción europeo plantea dificultades, el 'Brexit' suscita aún interrogantes, lo mismo que la constitución del Gobierno italiano, la estabilidad del Gobierno alemán…», enumera. Además, recuerda que «los nacionalismos están siendo presentados como populismos».

«Somos conscientes de esta realidad y debemos inscribir nuestra realidad en el contexto de la Unión Europea. Consideramos por tanto que la independencia no es una prioridad», razona.

En el capítulo de los presos de ETA, Urkullu expone al rotativo francés que su Ejecutivo no defiende la excarcelación, la amnistía ni medidas de gracia. «Nos oponemos al alejamiento de los presos de sus familias, no a su dispersión», puntualiza. «Lo que criticamos es colocar a los presos a 1.000 kilómetros de sus orígenes, lo que es un castigo no para ellos sino para sus familias», explica.

En referencia al plan de acercamiento de presos que el lehendakari presentó a Mariano Rajoy a finales de 2016, Urkullu insiste en que «no pedimos que los presos cumplan su pena en el País Vasco, sino que sean colocados en cárceles a 200 o 300 kilómetros de la CAV». «Hemos identificado hasta 14 prisiones que responden a esos criterios», apostilla.

Sobre la crisis catalana, Urkullu resalta que «incluso Puigdemont habla hoy de alternativas a la independencia, de bilateralidad y de confederación, conceptos que yo defiendo desde hace años», observa.