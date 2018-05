'Kichi' reivindica el compromiso de Podemos de «vivir como la gente corriente» José María González Santos. / archivo El alcalde de Cádiz arremete contra Iglesias y le recuerda que el compromiso ético de la formación «no es una mera formalidad» CECILIA CUERDO Sevilla Viernes, 18 mayo 2018, 16:24

El alcalde de Cádiz, José María González Santos, ha abierto la veda de las críticas internas contra Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra de un exclusivo chalé de 600.000 euros. 'Kichi' ha recordado que el código ético de Podemos «no es una formalidad» sino «el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones», y que supone el rechazo a ciertos privilegios. Así, recuerda que su compromiso sigue vigente y que sus planes pasan por seguir viviendo «en un piso de currante».

El regidor se despacha contra la cúpula de la formación morada, aunque sin mencionar directamente al líder y a la portavoz parlamentaria de Podemos, dejando en evidencia su malestar por la compra. Así, en un comunicado recuerda que ese compromiso ético, que recoge la limitación de salarios y la donación del resto del dinero percibido se adoptó como una forma de tener un sueldo acorde con el de la mayoría de la población. El objetivo de esa donación «no es la donación en sí misma, es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales».

En su caso, explica, el compromiso sigue vigente y para mantener esa lealtad a los ciudadanos a los que representa «ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa». «Por eso no recibo otros ingresos, y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes».

Así, la formación morada explica que el alcalde gaditano no recibe sueldo como tal del ayuntamiento, sino solo el de diputado provincial, que ascendió a 6.577,48 euros entre los meses de marzo y abril. De esa cifra, percibe la misma cantidad que ganaba como profesor de secundaria, unos 1.977 euros, donando el excedente, que supone alrededor del 40% del total. En esta ocasión, los 2.630 euros restantes han sido cedidos a una asociación gaditana de enfermos y personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos psíquicos. Anteriormente las donaciones fueron a comedores sociales, colectivos de trabajadores despedidos, entidades infantiles y de apoyo a familias vulnerables o a enfermos.