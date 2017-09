Las juventudes de Sortu organizan una charla en la UPV con Otegi y la CUP para debatir sobre el 1-O La dirigente de la CUP Aida Sanuy, y Arnaldo Otegi en la UPV. / Manu Cecilio «Si detienen a Puigdemont, pondremos a otro. El referéndum no se va a parar», asegura la representante de los anticapitalistas catalanes SILVIA CANTERA Martes, 26 septiembre 2017, 16:57

Con el convencimiento de que este domingo habrá urnas y papeletas suficientes para votar en la consulta independentista de Cataluña, Aida Sanuy, de la CUP, ha dicho este martes en la UPV de Leioa que «el Estado, con su represión, está haciendo una buena campaña a favor del sí». La anticapitalista ha asegurado que «no van a parar la consulta. Que hagan lo que quieran. Si detienen a Puigdemont, pondremos a otro».

«Somos más catalanes que policías. Contra eso no pueden», ha remarcado Sanuy ante el audiorio de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en un charla organizada por las juventudes de Sortu y que ha contado con la presencia de Arnaldo Otegi. La política catalana ha indicado que «el mayor riesgo» que corre Cataluña es «permanecer en el Estado español» porque considera que "no hay posibilidades reales de democratizarlo». Además, ha planteado que según unos cálculos que indican que hacen falta 50 agentes para inhabilitar un colegio, no llegarán a cerrar más de 200 de lo más de 2.500 que existen en el territorio.

Sanuy ha defendido que «es un referéndum con garantías, lo que pasa es que se las quita el Estado». Y cree que el Gobierno central «se va a vengar" si gana el no en la consulta. «Con tanto policía allí, no sería una mala solución traer las urnas aquí», ha bromeado Otegi. El coordinador general de EH Bildu ha explicado que en el proceso de autodeterminación que pretende llevar a cabo su coalición esperan acabar contando con el PNV.

Además, la anticapitalista ha pedido a Podemos que tome partido y que abandone la ambigüedad. Ha criticado que digan que defienden el derecho a decidir, pero que no acaben de apoyar de forma contundente la consulta. «Están sometiéndose al régimen que nacieron para combatir. Tienen cinco días para dejar de hacer el ridículo y ponerse del lado catalán», ha sentenciado ante una sala con cientos de universitarios.