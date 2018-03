Una juntera de Podemos en Gipuzkoa denuncia por coacción a su grupo, que niega los hechos Cisneros presenta una demanda en el Juzgado de Donostia contra los tres dirigentes del partido en Juntas, que replican que «no tiene base» ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 28 marzo 2018, 07:44

Nuevas desavenencias en el seno de Podemos Gipuzkoa. Según ha podido saber este periódico, la juntera de Podemos Ahal Dugu Ione Cisneros ha presentado en el Juzgado de San Sebastián una denuncia por presunta coacción contra los tres miembros de la dirección de su grupo en las Juntas Generales de Gipuzkoa: Juantxo Iturria, Patricia Gete y Mónica Mora. El requerimiento, interpuesto en julio del pasado año, llegó el viernes a manos de los tres demandados, que niegan los hechos. «Efectivamente, existe una denuncia de Ione Cisneros. Pero se trata de una denuncia llena de contradicciones, que carece de base y de sustento documental alguno», aseguraron fuentes de la formación morada.

Afirmaron asimismo que los tres junteros tienen ya abogado asignado y dieron por seguro que «todo va a quedar demostrado, con pruebas documentales y testificales, que se trata de unas acusaciones falsas». En estos momentos, los tres miembros de la dirección de Podemos en las Juntas del territorio están trabajando con sus letrados para decidir las estrategias de defensa a seguir para responder «debidamente» ante la Justicia y con el fin de adoptar las medidas que estimen oportunas. Este periódico intentó contactar, sin éxito, con Cisneros para conocer su versión.

Todo apunta a que la diferencia de criterio a la hora de abordar distintas iniciativas en Gipuzkoa del partido de Pablo Iglesias sería uno de los desencadenantes de un enfrentamiento interno que finalmente ha terminado en los juzgados. El próximo 10 de abril se abrirá la fase de instrucción, «y luego el juez decidirá», avanzaron las mismas fuentes.

Podemos abrió un expediente a Cisneros en 2016 por el elevado gasto de su móvil de trabajo

No es la primera vez que las aguas bajan revueltas en el seno de Podemos Gipuzkoa. En noviembre de 2016, el grupo morado capitaneado por el portavoz, Juantxo Iturria, protagonizó con Cisneros, miembro de la Mesa presidencial de las Juntas, un episodio que provocó polémica. La elevada factura telefónica de Cisneros ya dejó en evidencia las diferencias que convivían en el grupo de la formación morada en la Cámara de Gipuzkoa.

Podemos Ahal Dugu abrió en aquel momento un expediente disciplinario a Cisneros por «no acatar» las indicaciones de su grupo respecto a que «modere» el uso que venía haciendo del teléfono móvil del que disponía como miembro de la Mesa de esta Cámara, para «acercarse a los valores medios de gasto» que tenían el resto de procuradores. Tal y como explicaron entonces desde el partido, Cisneros habría acumulado un gasto en llamadas desde el teléfono móvil de las Juntas de más de 1.900 euros en los últimos seis meses, cuando la media de gasto de los junteros que cuentan con terminal de la Cámara es entre 100 y 150 euros mensuales.

Una polémica que llegó al comité de garantías de la dirección de Madrid después de que la juntera hubiera solicitado su amparo y anunciado que estaba estudiando medidas legales contra sus compañeros de partido por «coacciones y amenazas», afirmó entonces la procuradora a este periódico. Al parecer, la presidenta de las Juntas, la jeltzale Eider Mendoza alertó, a mediados de noviembre de 2016, a Cisneros de que su gasto de móvil era excesivo, ya que, por ejemplo, en el mes de agosto -inhábil en las Juntas de Gipuzkoa- había superado los 500 euros. El grupo de Podemos emplazó a la juntera a que llegara a un acuerdo con la Presidencia de la Cámara para reembolsar el dinero. Sin embargo, Cisneros no devolvió el dinero y, en lugar de ello, registró una solicitud para que «se revisara la necesidad de modificar la tarifa» que se aplica a las líneas que no tienen limitado el gasto y quiso aclarar «el malentendido». «Daba por hecho que nuestros teléfonos tenían tarifa plana por lo que no reparé en llamadas», se excusó.