PNV y EH Bildu aprueban un texto en las Juntas Generales de Gipuzkoa que «reconoce y respeta la proclamación de la República de Cataluña» La cámara de Gipuzkoa ha aprobado, en el Pleno de este miércoles, una iniciativa acordada entre EH Bildu y PNV en la que "reconocen y respetan la proclamación de la República de Cataluña" J. LEGARIA San Sebastián Miércoles, 11 octubre 2017, 17:17

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este miércoles un texto en el que se afirma que la entidad "reconocen y respetan la proclamación de la República de Cataluña", además también reconoce "la suspensión temporal de sus efectos para facilitar que, mediante el diálogo, se posibilite una salida acordada". La iniciativa ha sido pactada y aprobada por los junteros de PNV y EH Bildu.

La Cámara guipuzcoana también ha expresado su "apoyo a las consultas populares que se celebrarán el 5 de noviembre por iniciativa de Gure Esku Dago, poniendo en valor aquellas iniciativas que pasan de la reivindicación del derecho a decidir, a su ejercicio". Asimismo, se defiende que "el ejercicio del derecho a decidir constituye la máxima expresión de la democracia".

La portavoz del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, ha reclamado el "derecho que nos asiste como pueblo a decidir libre y democráticamente nuestro futuro". En un comunicado hecho público tras el Pleno, Arrizabalaga también ha trasladado su apoyo a las consultas populares a favor de la independencia vasca convocadas por Gure Esku Dago para el 5 de noviembre. Además, ha reclamado "el derecho que asiste" a los vascos "como pueblo a articular nuestra institucionalización y a decidir libre y democráticamente nuestro futuro". La portavoz del PNV se ha referido a Catalunya como "ejemplo del ejercicio democrático del derecho a decidir", así como de "dignidad y democracia".

El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, ha deseado que "de ese diálogo pueda derivarse un acuerdo", aunque ha trasladado su temor de que, "en vista de la actitud del Gobierno de España", este "nuevo intento de diálogo será estéril, al igual que lo han sido otros muchos". "A pesar de todo, creemos que no está mal intentarlo una vez más, y por eso respetamos la declaración realizada ayer en el Parlamento catalán", ha añadido. El acuerdo suscrito por EH Bildu y PNV, como enmienda a una iniciativa de Podemos la cual no ha prosperado, consta de cinco puntos, en los que, también se declara que "el Pueblo Vasco, Catalunya y todos los demás pueblos, como sujetos políticos y jurídicos, tienen derecho a la libre determinación". Olano ha señalado que, "como pueblo, tenemos derecho a decidir qué queremos ser", y ha añadido que "EH Bildu siempre defenderá el derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre cuestiones políticas y también económicas o sociales, y a que se respete la voluntad expresada democráticamente".

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha calificado de "irresponsable" esta declaración aprobada por las Juntas Generales, y ha censurado, en un comunicado, la actitud del PNV, socio de gobierno de los socialistas en la Diputación, y ha expresado su "preocupación" por los pronunciamientos de la formación nacionalista en Gipuzkoa, "que apuesta por un camino que no lleva a ninguna parte". "Ahora más que nunca es necesario abrir una vía de diálogo entre todas las fuerzas políticas", ha dicho el líder de los socialistas guipuzcoanos, quien ha lamentado que el PNV guipuzcoano se aleje de dichas "vías de diálogo" con declaraciones como la aprobada junto con EH Bildu en la cámara foral. Andueza ha dicho que no entiende cómo el PNV "puede ver como un ejemplo a un gobierno que ha permitido que la sanidad y la educación catalana no sea más que una caricatura de lo que fue", al tiempo que ha criticado que se considere "un icono" un ejecutivo que "lejos de solucionar los problemas de sus ciudadanos, se dedica a creárselos". "Me niego a querer para nosotros lo que no quiero para los catalanes", ha indicado el dirigente socialista. Andueza ha insistido en que resulta incomprensible que el PNV adopte como ejemplo a una sociedad, como la catalana, "rota en mil pedazos" por culpa de sus responsables políticos. "No entiendo cómo pueden ver como un ejemplo a un gobierno que sólo echa gasolina al fuego de la división social, mientras los servicios públicos se deterioran exponencialmente", ha añadido. A su juicio, esta situación demuestra que resulta "necesario" que los socialistas vascos estén en los gobiernos de las instituciones, para que "ningún nacionalista" tenga la tentación de embarcar a Euskadi "en una aventura".

El secretario general del PP en Gipuzkoa, David Hernández, ha calificado de "lamentable" la "utilización" de las Junta Generales "en el circo que ha montado el secesionismo catalán", ha informado el PP guipuzcoano en un comunicado. El reconocimiento de la independencia "no contribuye a generar tranquilidad sino que por el contrario ahonda en la confrontación", ha señalado Hernández, quien ha acusado al PNV de "avivar la tensión" en lugar de "dedicar los esfuerzos" a resolver los problemas "que verdaderamente afectan" al territorio. Asimismo ha acusado al PSE, socio de gobierno del PNV en la Diputación de Gipuzkoa, de "ser incapaz de evitar la radicalización" de los jeltzales en este territorio, que "han ido pasito a pasito recuperando los discursos de ruptura" como demuestran "las reivindicaciones en apoyo a la independencia de Cataluña que han colgado en su propia sede", ha indicado Hernández. El dirigente del PP guipuzcoano cuestiona "por qué siempre el nacionalismo político" de este territorio "se mete en estos jardines" y apuesta por "dejar de avivar los fuegos, resaltar las diferencias, promover el enfrentamiento y la crispación" y dedicar los esfuerzos a "mejorar Gipuzkoa".

Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha acusado al PNV y a EH Bildu de "haber caído en el ridículo" en Gipuzkoa al apoyar la proclamación de la República catalana, cuando "no se sabe siquiera si se ha declarado". De forma previa a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, De Andrés ha advertido de que los vascos deben estar "indudablemente con el Estado de Derecho". "Porque hay dos opciones, una estar con en Estado de Derecho y otra es el disparate, y cuando te posicionas entre el Estado de Derecho y el disparate, caes en el ridículo", ha añadido. Según ha señalado, "la suma de Bildu y del PNV a este fenómeno tan disparatado nos conduce al ridículo" y genera "desestabilidad, inseguridad y es un perjuicio para el conjunto de los vascos". "Los vascos, en este momento, tenemos que estar con el Estado de derecho, sin ninguna duda, y no posicionarnos en un espacio, que es el ridículo: el que está entre el estado de derecho y el disparate que estamos viendo en Cataluña", ha concluido.