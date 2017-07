Las Juntas alavesas no logran acordar una condena del asesinato de Miguel Ángel Blanco El texto alternativo propuesto por el PNV no salió adelante al no contar con el apoyo de EH Bildu y el PP SALVADOR ARROYO Martes, 11 julio 2017, 15:13

Ni EH Bildu ni el PP en las Juntas Generales de Álava han respadado este martes una propuesta de declaración institucional de condena del asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que ayer se cumplieron veinte años. En la Junta de Portavoces del órgano foral celebrada a primera hora de esta mañana, el presidente de la mesa, el peneuvista Pedro Elósegui, no ha conseguido la unanimidad en torno a un texto que buscaba un «mayor consenso» que la redacción trasladada días atrás por los junteros populares para su aprobación. El nuevo documento, sin embargo, no ha conseguido el apoyo ni de soberanistas ni del PP. «Era un texto descafeinado», ha censurado la representante del PP en la Cámara foral, Ana Morales, porque «vinculaba el asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco con víctimas de otras violencias».

La portavoz del PP ha criticado durante una comparecencia el 'no' de EH Bildu. «Se niegan a condenar el crimen cometido por ETA», remarzó Morals. Y deslizó una crítica hacia el PNV «porque se siente cómodo pactando con él». Se reproduce así la situación que la pasada semana se dio ya en el propio Ayuntamiento de Vitoria, en el que EH Bildu bloqueó una declaración institucional unanime, aunque en este caso se firmó por todos los partidos excepto los independentistas. En ese caso, EH Bildu no rehusó participar en los distintos actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco que se suceden estos días. Algo que, según informaron desde las Juntas Generales, también sucederá en este caso. «Aunque no se haya conseguido consensuar una declaración, todos participaran en los distintos actos organizados por el Ayuntamiento».