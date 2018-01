Junqueras apela a la vía bilateral para salir de prisión 01:01 Numerosos medios de comunicación esperan desde primera hora de la mañana en las inmediaciones del Tribunal Supremo. / EFE El alto tribunal acoge una vista para decidir si acuerda su libertad tras dos meses en prisión por su implicación en el 'procés' EUROPA PRESS Jueves, 4 enero 2018, 11:31

A las once menos veinte de este jueves ha comenzado la vista en el Tribunal Supremo en la que la defensa del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, defenderá que no existen motivos para mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre su cliente desde el pasado 2 de noviembre por delitos como el de rebelión. Apelará al derecho de su cliente a la participación política tras la nueva situación generada tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre en las que ha resultado elegido diputado.

El abogado Andreu Van Den Eynde pedirá que su cliente pueda dirigirse directamente al tribunal para explicar que su proyecto político pasa por renunciar a la vía unilateral, lo que conjuraría el riesgo de reiteración delictiva, que es el motivo por el que el instructor del caso, el magistrado Pablo Llarena, acordó mantener la medida de prisión provisional. También alegará que en la actual situación política no existe riesgo de explosiones violentas.

Junqueras llegó en torno a las nueve y media de esta mañana a los calabozos de la Audiencia Nacional procedente de la prisión de Estremera (Madrid) en un coche de color gris, escoltado por patrullas de la Guardia Civil. Apenas una hora después, sobre la las diez y cuarto fue trasladado al Supremo -situado al otro lado de la Plaza de la Villa de París- en un furgón de la Guardia Civil.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Montende y Alberto Jorge, tendrá que decidir si atiende a su petición o levanta la medida de prisión que pesa sobre él por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su implicación en el proceso independentista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DIU) del 27 de octubre.

El primero en hablar ante los magistrados será el abogado de Junqueras, al que seguirán los de las dos defensas que se han adherido a este recurso -que son las del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y diputado electo por Junts per Catalunya Jordi Sánchez y las del exdiputado de Catalunta Si que es Pot Josep María Nuet-. Después defenderán su postura los letrados de Vox y la Fiscalía.

El recurso del letrado Van Den Eynde, presentado antes de las elecciones catalanas, alegaba que ya no persistían los supuestos por los que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela --el caso entonces aún no había pasado a ser competencia del Supremo-- acordó su ingreso en prisión, ya que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Es más, el programa electoral de ERC y los actos que ha hecho Junqueras desde la prisión de Estremera durante la campaña electoral evidencian su "voluntad pacífica".