Juncker descarta mediar en Cataluña: «No quiero una Europa de 90 países» 01:39 Mariano Rajoy y Jean-Claude Juncker. El presidente de la Comisión Europea avisa de que intervenir crearía «más caos» y rechaza una independencia que generaría efecto dominó en otras regiones ADOLFO LORENTE Bruselas Corresponsal Viernes, 13 octubre 2017, 17:03

Lo ha hecho personalmente, nada de portavoces interpuestos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha reiterado esta mañana durante un debate sobre la UE celebrado en Luxemburgo que no va a mediar en la crisis catalana porque sólo sólo podría hacerlo si España lo pide, que no es ni será el caso, y porque eso «generaría más caos». En este sentido, ha recordado que las mediaciones son entre Estados miembros, no entre una región y su Gobierno central.

«No quiero la independencia de Cataluña. Si permitimos, aunque no sea nuestro asunto, que se independice, también lo harán otros después y eso no me gusta. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 98 países, sería imposible», ha zanjado.

Sabedor del revuelo que se generó durante una entrevista en Euronews en la que el bloque independentista 'vendió' que Juncker reconocería los resultados del 1-O, ha tirado de ironía asegurando que iba a responder en alemán «para que nadie en Cataluña le entendiese».

Bromas al margen, se ha mostrado «muy preocupado» por el desafío independentista y por el hecho de que la búsqueda de una identidad propia lleve a muchos a pensar que esa identidad "es incompatible" con la de otros.

Tras reiterar su confianza en Mariano Rajoy, ha señalado que «hace tiempo» que en sus contactos con el presidente del Gobierno le viene pidiendo que tomara «iniciativas» para que la situación «no se fuera de control». «Se ha hecho alguna cosa, pero queda mucho por hacer», ha apostillado.

Reunión con Sánchez el jueves

Por otra parte, la Comisión ha informado de la agenda de la semana que viene y una de las grandes sorpresas es que el jueves, Juncker se reunirá con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aprovechando que ese día hay cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Fuentes de la institución enmarcan la cita en los muchos contactos que el presidente tiene con líderes políticos pero no hay que olvidar cómo esta semana, Bruselas ha cerrado filas con el Gobierno de Rajoy y con los partidos que le están apoyando en la gestión de esta crisis.