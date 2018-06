«Una jugada de póker que salió bien»

La prensa extranjera se hizo ayer eco de la caída de Mariano Rajoy y el nombramiento de Pedro Sánchez. Las ediciones digitales de los diarios franceses llevaron en su portada el cambio de Gobierno en España. Según el vespertino Le Monde, «la caída de Rajoy era impensable hace diez días» en alusión a la superación del trámite de los presupuestos y para el conservador Le Figaro, el líder socialista intentó una «jugada póker» que le salió bien «gracias al apoyo de Podemos, de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos». El Libération, por su parte, tituló: 'Pedro Sánchez o la resistencia recompensada'. «Vuelve a la escena para dirigir un país paralizado por la crisis política», aseguró.

Los medios británicos bautizaron al socialista como 'Mr Handsome' ('el Señor Guapo'). La BBC, el Financial Times o el Daily Mail coincidieron en sus halagos al físico del nuevo jefe del Ejecutivo español, al que también calificaron como «el fotogénico economista». Para el Financial Times, Sánchez «es conocido en España como 'Mr Handsome' por su aspecto de estrella de cine».

Además, medios estadounidenses coincidieron en sus adjetivos a Sánchez con sus homólogos británicos, como Newsweek que repitió que el nuevo presidente español es conocido como 'el guapo', al tiempo que afirmó que pese a no tener «mucho pedigrí político» cuenta con un «impresionante currículo». La edición española de The New York Times habló del «milagro de Sánchez», mientras que la norteamericana dijo que «el fin de Rajoy es el resultado de un escándalo de corrupción de larga duración que ha manchado a su conservador Partido Popular y se produce en medio de una crisis territorial y constitucional sobre Cataluña».

En la prensa alemana el Frankfurter Allgemeine habla de la corrupción y el procés catalán y el Süddeutsche Zeitung también culpa al «escándalo» de la corrupción como «desencadenante» del éxito de la moción de censura. El diario portugués Público abundó que el socialista «logró lo que muchos consideraban imposible y reunió apoyo suficiente para, por primera vez en la historia democrática de España, aprobar una moción de censura».