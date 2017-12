El Supremo retira la euroorden contra Puigdemont para evitar que Bélgica limite la investigación El magistrado considera que al estarse investigando un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable, se requiere de una única contestación para evitar respuestas contradictorias COLPISA Madrid Martes, 5 diciembre 2017, 11:46

El juez Pablo Llarena ha acordado retirar las Ordenes Europeas de Detención dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y que se comunique su decisión a las autoridades belgas, han informado fuentes del Tribunal Supremo.

Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela porque está investigando "un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable", lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.

Es decir, expone que, con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención, "se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable".

Por ello, "la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes", ha argumentado.

Su abogado dice que aún no hay notificación oficial

El abogado flamenco experto en Derechos Humanos Paul Bekaert, contratado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica, ha señalado que no han recibido una "notificación oficial" de la retirada de las euroórdenes.

"No tenemos ninguna decisión oficial, no hemos visto ninguna notificación. Mientras no tengamos esos documentos, no vamos a reaccionar", señaló el letrado.

