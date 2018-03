Los jubilados de la política también alzan la voz Mikel Izagirre, Ángel Yáñez, Javier Zugasti, Alberto Buen y María Pilar Larreina caminan por el paseo de La Concha de San Sebastián tras el encuentro que mantuvieron. / USOZ Cinco alcaldes y concejales guipuzcoanos retirados, hoy pensionistas, relatan cómo viven las reivindicaciones del colectivo. «Sus peticiones son las nuestras» IRAITZ VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 25 marzo 2018, 13:56

La fotografía inédita del fin de semana pasado con miles de personas inundando las calles de las principales ciudades de casi todas las comunidades autónomas y reclamando unas pensiones dignas ha devuelto a los pensionistas a la primera línea de la agenda política. Los cinco protagonistas de este reportaje también son jubilados. De una u otra manera se sienten identificados con las reivindicaciones sociales que este colectivo lleva reclamando desde hace ya varios años. Pero ellos ya saben qué significa tomar decisiones que más tarde tendrán su traslación al día a día de la ciudadanía. Y es que también han sido cargos públicos, pero ahora ven los toros desde el otro lado de la barrera. Una vez jubilados dicen que estas reclamaciones también son las suyas.

Este periódico ha reunido a cinco políticos guipuzcoanos, hoy en día pensionistas, para que arrojen algo de luz a uno de los temas más candentes de la actualidad política. María Pilar Larreina (PNV), Mikel Izagirre (EH Bildu), Javier Zugasti (Elkarrekin Podemos), Alberto Buen (PSE-EE) y Ángel Yáñez (PP) coinciden en un mismo punto de encuentro: el sistema de financiación se debe modificar para dar respuesta a las solicitudes de los jubilados. Larreina, quien fuera teniente de alcalde de San Sebastián a comienzos de los años ochenta, es la primera en romper el hielo. La jeltzale lo tiene claro. La subida de un 0,25% de las prestaciones ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación. «Es una provocación, pero ya desde hace tiempo había un sentimiento de cambio que ahora ha estallado», explica Larreina.

La mayoría coincide en el análisis que realiza Larreina. Mikel Izagirre, alcalde de Urnieta entre 2007 y 2011 y ahora concejal de EH Bildu -cobra una pensión porque no tiene ninguna retribución por ser edil-, realiza un análisis algo más profundo para entender el panorama que se vive hoy en día. «Hay que tener en cuenta que venimos de una crisis terrible. Nos están vendiendo que la macroeconomía va como un tiro. Pero se está dejando de lado a un sector importante de la población. El mismo día que nos dicen que van a aumentar las pensiones un 0,25%, también nos informan de que suben el gas y la luz por encima de esta cantidad, lo que nos supone una pérdida de dinero. Cuando hay gente que tiene que elegir entre comer y encender la calefacción, estamos llegando a la miseria», denuncia.

Alberto Buen, alcalde de Irun entre 1983 y 2002 y senador socialista, subraya que «si se produce esta reacción en la calle es sobre todo porque se dice que la economía va mejor. Se está hablando de aportaciones a empresas que están en crisis o compras de material militar, mientras para los jubilados ese ascenso es solo del 0,25%. Creo que no tiene mucho sentido». Javier Zugasti, concejal de Izquierda Unida durante doce años en Eskoriatza, va un paso más de allá y pone el acento en que en las políticas económicas no se está teniendo en cuenta a las personas. «Es inaudito que después de trabajar toda la vida tengas una pensión con la que no llegas a fin de mes. El sistema capitalista es incapaz de solucionar los problemas que genera. Se debería hacer un reparto más justo, y si hay que quitar de otras aportaciones hacerlo».

Larreina, Izagirre, Buen y Zugasti han participado, al igual que miles de pensionistas guipuzcoanos, en las reivindicaciones que se han llevado a cabo en las calles del territorio las últimas semanas. «Como pensionista creo que debo estar con los pensionistas. La reivindicación de que las prestaciones no sean inferiores a 1.080 euros es muy justa», reconoce el exalcalde de Irun. Eso sí, no cree que el panorama de algunos jubilados sea tan negro como se pinta: «No estoy muy de acuerdo en que estemos en una sociedad en la que no nos llega para nada». Además, Buen recuerda que para complementar las retribuciones a los pensionistas «existen ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Tampoco debemos hacer una demagogia de estas cosas».

«En Euskadi tenemos ciertas ventajas como puede ser la RGI, y es verdad que ha mitigado muchas situaciones de vulnerabilidad», confiesa el concejal de la coalición aber-tzale. Pero sostiene que no cree en casualidades y que «haya sido aquí donde con más fuerza ha nacido este movimiento no es casualidad». Zugasti tampoco cree que esta ayuda sea una de las soluciones porque «lo que hay que hacer es que la gente llegue a fin de mes con pensiones dignas y olvidarnos de estas ayudas porque es miseria», subraya.

Fondos de pensión

Ángel Yáñez fue concejal del PP en Tolosa durante cuatro legislaturas. Además trabajó en Telefónica. Se confiesa sorprendido porque «quizá este movimiento pudiera haber surgido en otro momento. Me desconcierta un poquito». El edil tolosarra pone como ejemplo su vida laboral para entender que las pensiones también son una circunstancia que atañe a la responsabilidad de cada uno de manera individual. «Durante muchos años he cotizado en un fondo de pensiones y desde que ingresé en la empresa siempre he contribuido con lo máximo por lo que tengo una buena pensión, que es consecuencia de una actitud prudente que he procurado tener en mi trayectoria. Me parece que es una de las cosas que ahora falta», reconoce.

Los fondos de pensiones no son una solución que convence a los representantes de los demás partidos políticos. Es más, se oponen a un remedio de este tipo. «A una herramienta como esta realmente llegan pocas personas, el trabajador corriente nunca accede», arremete Larreina. Mientras, Izagirre va un poco más allá y recuerda lo que ha ocurrido en Estados Unidos. «Cada vez que estamos en crisis se empieza a hablar de las pensiones privadas. Pero en cuanto mejora la situación, desaparecen del mapa», comenta el concejal de Urnieta. «Solo los salarios más altos tienen la posibilidad de hacerse con estos fondos, el resto bastante tiene con sobrevivir. Millones de pensionistas se han quedado sin dinero en EE UU porque los fondos han llegado a la quiebra. Hay que tener cuidado con lo que se dice porque ahí tenemos un ejemplo clarísimo».

«Es verdad, últimamente estamos siguiendo la línea del presidente americano diciendo que desde lo privado se gestiona absolutamente todo», afirma el exalcalde irundarra. «Tendría que haber una bolsa destinada a las pensiones. No quedan otros caminos. Si desde los trabajadores no se puede financiar, pues habrá que buscar otros sistemas».

Las recetas que ponen encima de la mesa los cinco representantes políticos para dar solución al conflicto difieren las unas de las otras. Aunque en el análisis que llevan a cabo todos ellos coinciden en que la subida del 0,25% de las pensiones ha sido la puntilla que faltaba para que las movilizaciones se hayan convertido en mayoritarias, el debate se acalora algo más a la hora de hablar de los remedios que se deben aplicar. «Requiere un análisis profundo de gente que se dedique exclusivamente a esto. Y la herramienta que tenemos para ello es el Pacto de Toledo», recuerda Yáñez. Larreina interrumpe y le pregunta: «¿Crees que está funcionando?». A lo que el exedil de Tolosa responde de manera rotunda: «No, está parado».

Transferencias

Mikel Izagirre denuncia que «la gestión de la Seguridad Social ha sido un desastre». Por ello, entre sus reclamaciones está que su transferencia «se traslade a Euskadi. Creo que funcionaría mucho mejor, como se ha demostrado con otro tipo de cosas. Si no se hace es porque no hay voluntad política, porque está recogido en el Estatuto de Autonomía». Un análisis con el que también está de acuerdo Larreina: «Todo lo que se decide en casa se gestiona mejor». La militante jeltzale no comparte el entusiasmo de Yáñez en cuanto a la validez del Pacto de Toledo. «Estuvimos manifestándonos en Madrid cuando Rodríguez Zapatero era presidente para que tuvieran en cuenta a los pensionistas. Nos dijeron que no podía ser de otra manera, que teníamos derecho a figurar en el pacto. Pero se fueron del Gobierno y nunca más supimos nada», se queja.

«Hablar de la transferencia de la Seguridad Social, de alguna manera no deja de ser apuntar a la Luna y mirar al dedo. No creo que sea la solución», subraya Zugasti. Según sus palabras, «no creo que en Euskadi los perros se aten con longaniza. Sigue habiendo grandes necesidades. Hace falta voluntad política por respetar y potenciar lo pública, y priorizar a las personas, a las familia y, sobre todo, a los niños». Por eso como militante de Izquierda Unida que es hoy en día «defendemos una república federal española, por lo que entendemos que las pensiones deben ser iguales para todos. Ya seamos vascos, gallegos o andaluces». «La solución global parece más razonables que ir hacia lo individual», remarca Buen.

Los cinco políticos, que ahora son pensionistas, muestran su indignación sobre la reducción del más del 50% que sufren las prestaciones cuando el marido fallece. «No entiendo que cuando yo me muera la pensión que vaya a recibir mi mujer se reduzca en un 52%. Ella al haber trabajado fuera de casa y cotizado bastante bien tendrá una pensión bastante digna». Una situación en la que, por desgracia no se ven todas las mujeres. María Pilar Larreina ha trabajado toda la vida, pero en su caso como ama de casa. «Mi generación no trabajamos fuera de casa y pasa lo que pasa. Es una injusticia muy grande», denuncia indignada.

Otra de las preguntas que queda en el tintero es qué va a ocurrir con los jóvenes. «Uno con treinta años no piensa en la pensión que le va a quedar, y verdaderamente, eso es lo que también preocupa en las concentraciones de los pensionistas», reconoce Buen. «No es una cuestión solo para nosotros».

«En esas manifestaciones hay mucha gente que no está reivindicando solo por su situación personal. Está más por solidaridad con el futuro. Hoy en día el sistema está haciendo creer a la gente joven que dentro de unos años no van a cobrar una pensión digna. Y no debería ser así», sentencia enfadado Izagirre.