Juan Karlos Ioldi: «Si Puigdemont quiere ser president deberá arriesgarse a ir a la cárcel»

La compleja investidura del president de Cataluña, con varios diputados presos y el principal candidato, Carles Puigdemont, en Bruselas para evitar ser detenido y encarcelado, evoca al episodio vivido hace 31 años en el Parlamento Vasco. Entonces, Juan Karlos Ioldi (Ataun, 1963), un recluso preventivo de ETA elegido en las listas electorales de HB por Gipuzkoa, fue propuesto por la formación abertzale para disputar la investidura al que sería elegido lehendakari, José Antonio Ardanza (PNV). Un movimiento para visualizar la situación de «conflicto» en Euskadi, según argumentaron, que provocó un revuelo político y judicial tremendo. Finalmente la Audiencia Provincial de Pamplona permitió la presencia de Ioldi, un recluso sin delitos de sangre que purgó 14 años en prisión. Este abogado que también se dedica ahora a ayudar a exreclusos a través de la asociación asistencial Harrera, no cree comparable la situación, aunque, ciñéndose siempre al punto de vista del derecho, «ve incomprensible que a un acusado de ser miembro de ETA le permitieran ir al Parlamento y a los dirigentes catalanes, que han seguido un proceso sin violencia, no».

-Se está citando estos días su caso al hilo del embrollo jurídico de Puigdemont. ¿Son comparables ambas situaciones?

-No tiene nada que ver el contexto político aunque tampoco se trata de comparar casos. En ambos casos se trata de una cuestión de derecho.

-(...)

-Mientras una persona no esté condenada tiene sus derechos intactos, tanto a presentarse como candidato como a ser elegido. Es un derecho amparado por la propia Constitución. La segunda cuestión sería si Puigdemont tendría derecho a llegar a la investidura en el Parlament y, en caso de ser investido, cuál sería el procedimiento para garantizar su derecho para que pudiera ejercer de president de Cataluña, aunque fuera detenido.

-A usted un juez le permitió ir al pleno de investidura pese a estar preso a la espera de sentencia.

-En mi caso, estaba en prisión preventiva, pero tenía mis derechos intactos, y eso que estaba en aislamiento, castigado. La Junta de Tratamiento de la prisión de Herrera de la Mancha me denegó mi petición de ir al Parlamento Vasco. Pero no era incompatible con la decisión que tenía que tomar la Audiencia Provincial de Pamplona, que tenía la competencia en aquel entonces del partido judicial de Tolosa, al que estaba adscrito Ataun, y se encargaba de los casos de derecho civil. Debía dilucidar si tenía derecho a asistir al pleno de investidura. La sala en pleno me dio la razón y protegió los derechos de mis electores. Si Puigdemont volviera al Estado español, sería detenido, pero estando en prisión deberían otorgarle un permiso extraordinario con las medidas de seguridad que se estime oportunas para ir al pleno. Aquí hay una gran diferencia con mi caso.

-Cuente.

-Pues que yo no fui investido pero Puigdemont posiblemente sí lo sería, y para ejercer la labor de presidente tiene que estar diariamente en el Parlamento de Cataluña. ¿Y cómo se garantiza eso? Pues el tribunal correspondiente debería buscar un mecanismo a través de permisos ordinarios o cláusulas, como fianzas o libertad condicional hasta el juicio, para que pueda ejercer como president.

-Todo indica que si Puigdemont quiere ser investido debe regresar y correr el cierto riesgo de ser detenido. ¿Desde su experiencia, qué debería hacer Puigdemont si quiere ser presidente?

-Hay un informe jurídico de los letrados del Parlament que dice que no tiene encaje una investidura telemática. Desde el punto de vista del derecho puede ser así. Al final una persona que quiere dirigir un país tiene que estar presente y es inexorable que vuelva. Tendrá que hacer un ejercicio de responsabilidad y asumir que las consecuencias a corto plazo serían ir a prisión. A partir de ahí, siendo preso no le pueden negar legalmente ir a la investidura. Tiene todos los derechos intactos, al menos hasta que haya una sentencia, porque alguien que quiere presentarse a la investidura y ser presidente de una autonomía tiene que presentar su programa, rebatir con el resto de candidatos, no es ya una cuestión que se resuelve delegando el voto, como ha ocurrido con Junqueras. De cara a las personas que le han votado y le han dado la confianza tiene que arriesgarse aun sabiendo que el Estado español le va a abrir las puertas de la cárcel. Eso es así. Puigdemont debe tomar una decisión política.

-Incluso puede ser detenido si decide hoy ir a una conferencia en Dinamarca.

-Siendo Dinamarca un Estado europeo, no tendría que tener problema jurídico alguno.

-Luego están los diputados catalanes presos, como el exvicepresident Oriol Junqueras (ERC). Esta vez el Tribunal Supremo no les permitió acudir al primer pleno de constitución de la Cámara.

-Es paradójico que se aduzca en el caso de Junqueras el riesgo de que se generaría violencia si acudían a la Cámara. A mí hace 31 años me autorizaron, no solo a la investidura sino a buscar primero la acreditación, que me llevó la Ertzaintza al Parlamento de Gasteiz y hubo revueltas en el exterior, donde volcaron un coche de 'secretas'. Estamos hablando, además, de los años de plomo, los años duros de violencia. Por eso, que ahora se justifique riesgo de disturbios por su mera presencia en el Parlament de Cataluña me parece anacrónico. Pero es una decisión política, no jurídica, que no tiene argumento y me da qué pensar..

-(...)

-Es lo que muchas veces se ha dicho: que independientemente de la ideología de los partidos en el Estado español, prefieren una España roja que rota. El derecho, en una situación que no tiene parangón, ha retrocedido porque los jueces, a la hora de valorar la ley, tienen que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Y el proceso catalán se ha caracterizado por su carácter pacífico. No ha habido violencia en ningún caso. Paradojas de la vida, a mí que estaba en prisión, no por estar en una lista de HB sino porque era miembro de ETA, me autorizaron, mientras que a estas personas que son absolutamente pacíficas y que reniegan de la violencia, no. Es incomprensible. Se supone que las acusaciones en mi contra eran más grave mientras contra Puigdemont o Junqueras son acusaciones menores. Alguien joven que estudie Derecho y vea esto... Creo que el juez del Supremo, si hubiera tenido inteligencia jurídica y política, debería haber decretado unas medidas cautelares, como una fianza y firmar semanalmente ante los Mossos d'Esquadra, hasta la sentencia, para que los diputados presos pudieran haber ido al Parlament.

-¿Podría ir un preso a todos los plenos de la legislatura?

-Mientras no haya sentencia firme deberían articular medidas para poder acudir. No pueden coartar ese derecho.

-Aunque supongo que en prisión es imposible seguir la dinámica parlamentaria con mínimas garantías. ¿Cómo lo recuerda usted?

-Y todavía más difícil es ser presidente desde la cárcel. Yo recuerdo que al regresar a la cárcel perdía la noción del tiempo, porque estábamos aislados 23 horas al día. Es difícil seguir la actividad, aunque podría haber un poco más de normalidad dentro de esta anormalidad si a los catalanes les trasladaran a la prisión de Barcelona, en vez de tenerlos en Estremera o Soto del Real.

-¿Quizás los altos tribunales, como el Supremo, son más inflexibles que las audiencias provinciales?

-En mi caso, la sala en pleno, trece magistrados, en una hora, decidieron que tenía todos los derechos para ir a la investidura. Lo de ahora es una decisión política. La división de poderes depende de la sensibilidad política de cada sala del Supremo, y el tema de Cataluña y la aplicación del 155, es cuestión de Estado, como quedó demostrado con el mensaje del Rey. Está clarísimo que el poder judicial iba encaminado por ahí pese a que debía haber separación de poderes.

-Su caso cambió la norma para dificultar que un preso preventivo volviera a acudir al Parlamento, al menos si estaba acusado de delitos de terrorismo.

-Se aprobó a raíz de aquello el 'artículo Yoldi', que lo aprobó el ministro socialista Belloch, que casualmente había estado en la sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que en su día me condenó como miembro de ETA. Ese artículo llevó a adoptar medidas (a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Pero si una persona tiene el derecho a presentarse en unas listas electores y ser elegido, luego tiene el derecho a ejercer y presentarse a presidente. Y debería tener sus derechos intactos hasta que haya una condena firme.

-¿Pudo usted volver a más plenos del Parlamento Vasco?

-Hicimos otra petición para volver al Parlamento Vasco, el día en que se aprobó el pacto de Ajuria Enea. Pero me la denegaron bajo el argumento de que había una condena, pese a que la habíamos recorrido al Supremo y no era, en teoría, firme. Puigdemont dejaría legalmente de ser president si es condenado en un proceso con garantías, etc... Ya no tendría derecho a ser votado, siempre desde el punto de vista del derecho. Y luego está el tema del delito del que les acusan, rebelión y secesión, que la propia Constitución dice que tiene que aparejar violencia, que no la ha habido en este caso.