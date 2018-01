Josu Erkoreka: «Asumiríamos con gusto el encargo de un texto articulado para el nuevo estatus» Josu Erkoreka posa el pasado jueves en la playa de Ondarreta. / MICHELENA «La actitud sistemática de los gobiernos de España de subordinar la ley a su conveniencia es una tomadura de pelo a toda la sociedad vasca», asegura el portavoz del Gobierno Vasco MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Domingo, 21 enero 2018, 08:52

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka (Bermeo, 1960), es el encargado de azuzar al Gobierno central para que se siente a negociar las transferencias estatutarias pendientes. Al mismo tiempo, su departamento puede jugar un papel fundamental para dar forma al nuevo estatus político para Euskadi cuando el Parlamento establezca las bases y principios para la actualización del autogobierno. Mientras da un paseo por la playa donostiarra de Ondarreta, un ciudadano se acerca al portavoz del Gobierno Vasco y le reprocha entre bromas que «era más duro con Madrid» cuando ejercía de portavoz del PNV en el Congreso. «Es que cuando estás en el Ejecutivo las cosas son diferentes», se excusa Erkoreka con una sonrisa.

-Una vez en el Gobierno, ¿es obligado rebajar la dureza en la crítica?

-La presión y la responsabilidad que tienes como miembro del Ejecutivo es mayor que en la función parlamentaria. Cuando estás en el Gobierno, hay una menor permisividad a la hora de incorporar un punto de ligereza a tus declaraciones públicas, porque tomas decisiones que pueden afectar a muchas personas. La necesidad de autocontenerse y de medir lo que se dice es mayor.

«Si hay consenso en las bases del nuevo estatus, el borrador no debería tensionar a PNV y PSE»

«En el ambiente de las transferencias rondan los Presupuestos, pero es necesario disociarlos»

«El Gobierno acabará asumiendo las tesis de Europa sobre presos, así que cuanto antes, mejor»

-¿Tuvo que morderse la lengua cuando la vicepresidenta del Gobierno le dijo esta semana que «estudiará» el informe de transferencias que le envió hace tres meses?

-Al inicio de semana llamé a Sáenz de Santamaría y constaté que el Gobierno tiene otras prioridades y que no ha prestado la atención que nos hubiera gustado al informe. Pero a mí me corresponde requerirles a que negocien y lo voy a seguir haciendo.

-¿Le decepcionó que Sáenz de Santamaría le diera largas?

-No es que me llevara una decepción, pero sí creo que han tenido tiempo para estudiarlo, porque además no son reivindicaciones nuevas. Estamos hablando del cumplimiento de una ley orgánica del Estado, no de una cuestión de conveniencia política de ambos ejecutivos. El Gobierno del PP ha hecho de la defensa de la legalidad el santo y seña de su identidad, no hay más que ver su actitud en Cataluña, así que no puede decir que el cumplimiento de una ley como el Estatuto puede subordinarse a razones de oportunidad del Gobierno. Es una contradicción muy grave.

-EH Bildu calificó de «tomadura de pelo» la respuesta que le dio la vicepresidenta. ¿Lo comparte?

-No voy a calificar actitudes entre gobiernos que están llamados a encontrarse, pero si algo pudiera ser calificado de tomadura de pelo es, en general, la actitud que han mantenido los sucesivos gobiernos centrales en esta materia. La actitud de subordinar el cumplimiento de la ley a otras condiciones de conveniencia se ha mantenido sistemáticamente por todos los gobiernos de España. No es una tomadura de pelo a Erkoreka o a este Gobierno Vasco en concreto, sino a quienes avalaron y creyeron en el marco de autogobierno definido por el Estatuto de Gernika. Es una tomadura de pelo mucho más grave a toda la sociedad vasca.

-Aunque traten de desvincularlo, ¿es inevitable unir las transferencias con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado?

-No es inevitable; de hecho, debería ser evitable. No es lícito que un responsable institucional condicione el cumplimiento de una ley a razones de conveniencia partidista. Pero sabemos por experiencia que este problema ha presidido durante años el proceso de transferencias de Madrid a Euskadi: cuando un Gobierno ha tenido mayoría absoluta nunca se han producido traspasos, que solo han llegado cuando el Ejecutivo central ha necesitado del apoyo del PNV en el Congreso. Pero esto no debería ser así. Es necesario disociar ambos espacios de negociación.

-¿Tiene la sensación de que Rajoy puede estar demorando las transferencias para guardarse una baza de cara a los Presupuestos?

-No lo puedo descartar, es probable que sea así, aunque no he tenido ocasión de hablar con él.

-¿Le trasladó algo en ese sentido la vicepresidenta del Gobierno?

-No de manera explícita.

-¿Implícitamente sí?

-No me lo planteó, aunque en el ambiente puede rondar esa idea. Pero si alguien me plantea algo así le diré que el Gobierno Vasco no ocupa plaza en el Congreso. Además, somos un Ejecutivo de coalición así que, por esa regla de tres, también podrían pedir al PSOE el apoyo a los Presupuestos, porque el PSE también se beneficiaría de las transferencias.

-¿Por qué la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y Prisiones son las prioridades del Gobierno de coalición de PNV y PSE?

-De entre las transferencias pendientes, son sin duda las que más enjundia tienen, tanto desde el punto de vista económico como político. Si se retoma el proceso negociador, queremos que sea en serio y que se visualice un compromiso real de ambas instituciones para avanzar en el autogobierno.

-El delegado del Gobierno en Euskadi ha abierto la puerta a un acuerdo sobre la gestión económica de la Seguridad Social siempre que no suponga la ruptura de la 'caja única'. ¿Aprecia un cambio de actitud?

-No sé hasta qué punto los posicionamientos del delegado del Gobierno en estos asuntos reflejan realmente la postura oficial del Ejecutivo, pero sí quiero aclarar que la reivindicación del Gobierno Vasco ha estado fundamentada siempre en lo que recoge el Estatuto en esta materia: nunca se ha hablado de una Seguridad Social vasca independiente y formalmente disociada de la del Estado. Lo que se plantea es lo que dice el Estatuto: el desarrollo legislativo y la ejecución de la normativa del Estado sobre Seguridad Social y la asunción del régimen económico dentro de la unidad del sistema. Y la unidad del sistema no es lo mismo que la 'caja única'. El Gobierno central no puede pretender que esos artículos del Estatuto sean un brindis al sol vacío de contenido, así que vamos a sentarnos para buscar una fórmula que permita aplicarlos.

-La transferencia de Prisiones, ¿qué competencias otorgaría a Euskadi?

-Lo que se reivindica son los centros penitenciarios ubicados en Euskadi, que tienen un personal y un marco de decisiones sobre las personas presas que se fija en colaboración con los jueces de vigilancia penitenciaria. El marco normativo seguiría siendo el mismo, porque la ley común sería siendo la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, aunque este último ofrece posibilidades de modulación o flexibilización, en función de criterios técnicos de los centros penitenciarios.

-¿Conllevaría un control de la política penitenciaria por parte del Gobierno Vasco?

-Si política penitenciaria es aprobar la normativa penitenciaria, esta seguiría siendo común en todo el Estado. Ahora bien, los establecimientos penitenciarios tienen un espacio decisorio importante en coordinación con el juez de vigilancia penitenciaria en el marco de lo que contempla la ley, que no prevé una aplicación única y unidireccional.

-¿En qué tiempos podría ponerse en marcha un traspaso de este tipo?

-No me atrevo a hacer vaticinios, porque depende de muchos factores. Implica cierta complejidad técnica en cuanto a los bienes o el personal, pero lo fundamental es que exista voluntad por ambas partes.

-Para cuando se pudiera materializar, ¿ya se habría producido un acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi?

-No voy a asociar una cosa con la otra. El alejamiento de los presos debería tocar a su fin porque es una medida excepcional que hoy en día ya no tiene sentido. Y creo, además, que antes o después va a sucumbir ante una jurisprudencia clara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que viene proclamando el derecho a la vida familiar de los reclusos. Hasta ahora el Gobierno central se ha resistido, pero acabará asumiendo las tesis del tribunal europeo. Cuanto antes lo hagamos, mejor.

-¿El Gobierno de Rajoy seguirá la estela de Francia en esa materia?

-No sé si lo hará, pero debería. En Euskadi existe un enorme consenso político y social en torno a la necesidad de que cambie la política penitenciaria y, en un momento en el que ETA parece dispuesta a desaparecer definitivamente, debería acometerse un cambio de rumbo. Y los propios presos tienen que comprometerse a hacer uso de los mecanismos que la legislación penitenciaria permite para mejorar su situación de manera individualizada.

Futuro del autogobierno

-¿Por qué son tan importantes las transferencias pendientes del actual Estatuto si el Parlamento trabaja ya en un nuevo estatus?

-Ambas cosas no son contradictorias porque el nuevo horizonte de autogobierno contemplará seguro las materias que aún están pendientes de transferir. Se trata de un trabajo en la misma dirección.

-¿Ve posible que los grupos puedan establecer unas bases para el nuevo estatus en el primer trimestre del año, como se ha barajado?

-Es posible, aunque eso no debe interpretarse como un vaticinio de que vaya a haber acuerdo. Es evidente que hay dificultades, porque las posiciones de los diferentes actores políticos sobre la proyección futura del autogobierno son plurales, pero el acuerdo no es objetivamente imposible. Confío en los grupos parlamentarios, en su sentido de la responsabilidad y en su altura de miras.

-¿2018 puede ser un año clave por la ausencia de citas electorales?

-Se trata de un buen año para avanzar porque todavía se sitúa en la primera mitad de la legislatura y hay que tener en cuenta que la iniciativa de un nuevo estatus no se agota en las instituciones vascas, sino que tiene que tener un recorrido en las Cortes Generales. Retrasarse más empezaría a comprometer la posibilidad de que dentro de esta legislatura pudiera ser viable una reforma de este tipo. Aunque la gestión de los tiempos siempre depende de la implicación que asuman los actores.

-¿El Gobierno Vasco estaría dispuesto a redactar un borrador de nuevo estatus si se lo pide la ponencia de autogobierno?

-El Gobierno está dispuesto, y lo digo con claridad, para cumplir cualquier encargo que proceda de la ponencia de autogobierno. Hasta la fecha ha dado respuesta a todos los informes que se le han solicitado y, si ahora la ponencia le encomienda una labor técnica sobre la formulación de un texto jurídico articulado para desarrollar unas bases y principios del nuevo estatus, la asumiría con gusto. No se quitaría de en medio en esa responsabilidad.

-¿Prevén que les pueda llegar esa encomienda desde la ponencia?

-Eso ya no lo puedo anticipar, pero es una posibilidad que está abierta. En el acuerdo de coalición entre PNV y PSE se dice que, una vez alcanzado el acuerdo de bases y principios con el máximo consenso posible, la redacción del texto articulado se encomendaría a alguien designado por la propia ponencia. Puede ser un grupo de expertos, una institución especializada, el propio Gobierno...

-Al mantener PNV y PSE posiciones diferenciadas sobre el autogobierno, ¿este asunto podría provocar tensiones en el Gobierno?

-Estamos hablando de dar forma a unas bases y principios, pero las tensiones en todo caso llegarían en la formulación de esas bases. Si hay consenso en los principios y están bien formulados, la redacción del texto articulado consistiría en dar base jurídica a lo previamente acordado.

-¿Un acuerdo «amplio y plural» como el que defienden el lehendakari y el PNV debería incluir a algún partido constitucionalista?

-Son los grupos políticos los que deben fijar sus posiciones y no seré yo el que diga a quién se debe incluir y a quién no. Lo que puedo decir es que nuestro pacto de coalición habla de lograr el acuerdo más amplio posible, y eso es a lo que están comprometidos los partidos que forman el Gobierno.