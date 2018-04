Jonan Fernández: «El Gobierno de Rajoy deberá mover ficha en política penitenciaria tras la desaparición de ETA»

El Gobierno Vasco no está dispuesto a aceptar un reconocimiento del daño causado por parte de ETA que excluya a una parte de las víctimas. «La consideración hacia todas las víctimas sin excepción es un principio ético irrenunciable», asegura Jonan Fernández, secretario de Memoria y Convivencia del Ejecutivo autonómico. A escasas dos semanas para que la organización terrorista anuncie su desaparición definitiva, Fernández augura un nuevo tiempo que, dice, debería conllevar un cambio en política penitenciaria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

-¿Se ha equivocado ETA al pedir perdón solo a las víctimas de «errores»?

-Me parece que todas las víctimas tienen que tener una misma consideración, no puede haber diferencias a la hora de reconocer el sufrimiento injusto que se les ha causado. ETA ha desperdiciado la oportunidad de tratar a todas las víctimas por igual y hacia todo el sufrimiento generado.

-¿Tiene la banda aún tiempo para retractarse?

-En materia de reconocimiento del daño causado, ETA todavía tiene la oportunidad de hacer una reflexión con un fundamento ético más sólido. Han lamentado y piden disculpas solo por unas víctimas, las que consideran que son ajenas a su responsabilidad en el 'conflicto'. Eso es un déficit clarísimo que no podemos aceptar, porque la consideración hacia todas las víctimas sin excepción es un principio ético irrenunciable, pero hay tiempo de subsanarlo. Esperamos que en las próximas dos semanas pueda corregirse.

-¿Y cómo ha recibido el Gobierno Vasco esas disculpas selectivas?

-Desde el Gobierno queremos esperar al final para hacer una valoración global. Y queremos esperar porque somos conscientes de que estamos ante algo muy relevante: la desaparición definitiva de ETA. Por eso no queremos entorpecer este hecho, si no alentarlo. Ahora queremos posicionarnos en un lugar equilibrado, tomando en cuenta la perspectiva histórica del momento que estamos viviendo.

-¿Y qué le pasa a usted por la cabeza cuando lee, en palabras de ETA, «lo sentimos de veras»?

-Se han utilizado expresiones que hasta ahora no se habían utilizado. En ese sentido hay un elemento de novedad importante, pero desde el punto de vista de las víctimas hay insuficiencias.

-Usted habla de insuficiencias, pero ¿cree que, de alguna manera, el comunicado de ETA responde a las exigencias del Gobierno español?

-Bueno, ya hubo una primera reacción de la Moncloa valorando positivamente el hecho.

-En esa declaración, ETA también hace mención a las acciones «injustas» de las fuerzas del Estado. ¿Qué le parece este enunciado de la organización terrorista?

-Yo no equipararía estos elementos. Allí donde ha habido violencia y/o vulneración de derechos humanos debe haber con el paso del tiempo una reflexión autocrítica. Donde sí hay un déficit específico es a la hora de hacer una reflexión crítica sobre lo que ETA ha supuesto.

-¿Cree que ETA ha intentado echar balones fuera, repartir responsabilidades para tratar de justificar su actividad armada?

-Creo que cada cual tiene que ser responsable de su propia historia. Ante una vulneración de derechos humanos, nadie puede excusarse en el 'no tenía otra opción'. Siempre ha habido una elección diferente al asesinato, al secuestro, a la tortura. El que ha elegido utilizar la violencia como arma política lo ha hecho porque ha querido, no porque estaba obligado.

«La palabra 'disolución' no es imprescindible. Lo importante es que ETA deje claro que no existe»

-Todo apunta a que esa etapa negra está a punto de acabar. ¿Llega tarde la disolución?

-Claro. Me decía una víctima el otro día que llega desesperadamente tarde. Desde luego, estamos ante un fenómeno de violencia que debía de haber acabado hace muchas décadas.

-¿Y qué condiciones han de darse para certificar que ETA ha bajado su persiana para siempre?

-La disolución tiene que ser unilateral, efectiva y definitiva. Unilateral quiere decir que no tiene contraprestación; efectiva, que no se refugie en eufemismos o en algún tipo de continuidad implícita; y definitiva; que es para siempre, que no tiene dosificación. En principio, si lo dicen con absoluta claridad, puede ser una prueba suficiente. Y si hubiera dudas, habrá tiempo para verificarlo.

-¿Esos son los requisitos para que el final de ETA cuente con el aval del Gobierno Vasco?

-Sí. Esas son las condiciones, las características que tiene que tener la declaración para que sea creíble.

-¿Teme que la verbalización de la desaparición de ETA pueda decepcionar un sector de la sociedad?

-Es que si no es clara para todo el mundo, no tendrá efectos positivos. Yo creo que ETA no cometerá el error de hacer una declaración que genere dudas. Espero que no lo haga.

-¿Es, a su juicio, imprescindible que utilicen la palabra 'disolución', como exige el Gobierno central?

-No. Lo que hace falta es que utilizando el término que utilicen, lo traduzcan. Y es muy sencillo, solo tiene que decir 'desde hoy, ETA ya no existe'. Llámale a eso como quieras. Disolución, desaparición, desmovilización. Pero lo que cualquier persona tiene que entender al leer ese comunicado es que ETA ha dejado de existir a todos los efectos.

«Para que la declaración sea clara debe ser unilateral, efectiva y definitiva»

-¿A usted le convence el término 'desmovilización'?

-A mí me produce muchas dudas, por muchas razones. Pero bueno, eso ahora son cuestiones menores. Lo importante es el fondo. Que utilicen la palabra que quieran.

-¿Y con qué escenario nos encontraremos al día siguiente?

-Primero, y para situarnos en la realidad, con una sociedad que le va a prestar a este tema menos atención que la que le vamos a dar los medios de comunicación o quienes estamos en política. Pero sí, se abre un punto de inflexión, porque la existencia de ETA -aunque fuera de manera simbólica o moral- tenía una influencia grande en los debates políticos. Su desaparición va a generar un tiempo nuevo, un tiempo que habrá que desarrollar con perspectiva, buscando la convivencia y, por supuesto, una lectura compartida del pasado.

-¿Se abre también un ciclo nuevo para los presos?

-Sí, sí. La política penitenciaria debería entrar también en una nueva etapa. De hecho, el Gobierno español ha venido diciendo que mientras ETA no se disolviera, no habría cambio en la política penitenciaria. Pues bien, si ETA ya se disuelve y desaparece dentro de dos semanas, eso debería abrir un tiempo nuevo.

«Cualquier comunicado no sirve para que un preso la utilice a su favor automáticamente»

-¿Le toca entonces al Gobierno de Mariano Rajoy mover ficha en esta materia?

-Yo creo que sí. Pero no porque ETA haya hecho esa declaración, sino porque las instituciones y la sociedad vasca están pidiendo desde hace tiempo una nueva política penitenciaria.

-En cualquier caso, ¿la disolución de ETA creará mejores condiciones para abordar un cambio en política penitenciaria?

-Sí, claro, pero tampoco establecería una relación de causa-efecto. Aun así, refuerza la posición del Gobierno Vasco porque genera mejores condiciones para que eso sea así.

-¿Está el Gobierno Vasco dispuesto a tender puentes para convencer el Ejecutivo central de la necesidad de establecer una nueva política penitenciaria?

-Ya tenemos interlocución en ese sentido. Y aunque es cierto que esa interlocución no ha dado resultados por el momento, vamos a mantenerla para tratar que se den esos pasos.

-¿Y cree que el objetivo de ETA es facilitar a los presos su camino hacia vías legales?

-Que lo que haga ahora ETA sea útil para los presos en un futuro próximo va a depender mucho de que la reflexión que realice sea auténtica desde un punto de vista ético con respecto a lo que ha ocurrido en el pasado. Y eso todavía está por demostrarse, por comprobarse. Cualquier declaración no sirve automáticamente para que un preso puede utilizarla en su favor.

«Si el acto de Iparralde está rodeado de una excesiva ostentación será contraproducente»

-¿Se necesitan realmente los mediadores internacionales para avalar el final de ETA?

-Desde nuestro punto de vista no es estrictamente necesario, pero parece ser que para ETA y la izquierda abertzale este tipo de acompañamiento escenográfico es importante.

-¿Tiene algún detalle de cómo se producirá el acto de disolución de ETA en Iparralde?

-No lo sabemos todavía. Pero lo importante es que ETA va a desaparecer. La escenografía, los actos que se vayan a organizar tienen un carácter secundario, siempre y cuando sean sobrios y respetuosos con todas las sensibilidades y, sobre todo, con los de quienes más han sufrido. Cualquier cosa que esté rodeada de una excesiva ostentación, seguramente puede convertirse en contraproducente.

-¿El Gobierno Vasco va a estar presente en ese acontecimiento?

-De momento no hemos recibido ninguna invitación. Lo analizaremos, lo estudiaremos y ya veremos.

-Tras la desaparición de ETA faltaría entonces abordar la tercera pata del estándar internacional DDR en el que se mueve la organización terrorista, la reintegración de los presos. ¿Cómo se tiene que afrontar?

-El plan de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco lo tiene previsto. Es necesario habilitar una vía transitable de reinserción. Y para que eso ocurra se tienen que dar dos condiciones. Una, que el Gobierno español acepte y acuerde con las instituciones vascas el recorrido de esa vía legal. Y dos, que los presos den los pasos que ese itinerario o ese recorrido de reinserción exigirá.