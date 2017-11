Las interpelaciones de control al Gobierno Vasco caen a la mitad Vista de un pleno en el Parlamento Vasco. / USOZ La entrada del PSE al Ejecutivo y la salida de Maneiro (UPyD) provocan que se pase de 189 en 2015 a 93 en este año ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 12 noviembre 2017, 15:07

Durante el año 2015, en la pasada legislatura, los grupos políticos presentaron 189 interpelaciones al Gobierno, una de las figuras parlamentarias que mejor retrata la labor de la oposición en lo que tiene que ver con el control parlamentario a quienes gestionan el país. Y la más conocida por quienes siguen la actividad de la institución vasca. En 2017, a falta de escasas semanas para que concluya la actividad del Parlamento antes de las navidades, los grupos han planteado 93 interpelaciones, prácticamente la mitad que en 2015, en la que se sumaron 189. Hay tener en cuenta a la hora de hacer esta comparativa que el año 2016 se deja al margen como suele ocurrir en todos los que son electorales, dado que pasa un tiempo sustancial desde que se suspende la actividad parlamentaria y se constituye el gobierno para la nueva legislatura.

Las interpelaciones no son las únicas iniciativas parlamentarias, porque se contempla también un largo listado de preguntas, mociones o proposiciones no de ley sobre las que pivota gran parte de la actividad que se desarrolla en el seno del poder legislativo. Pero la especificidad de esta figura de control parlamentario es, por un lado, que solo puede tratarse en el Pleno, pero por otro que permite generar una moción que obligue a la Cámara a posicionarse en relación con el tema planteado. En estos momentos hay diez mociones que son consecuencia de las interpelaciones planteadas. Interpelaciones que, por cierto, son ahora mismo nueve que no han sido contestadas.

Algunos datos Iniciativas Se presentaron durante la pasada legislatura, sin la presencia de Elkarrekin Podemos, pero con el PSE en la oposición (6.694) y UPyD (1.351). 13.559 Legislatura actual PNV Sigue en el Gobierno Vasco. Este año ha presentado 13 iniciativas. EH Bildu Este año ha planteado 829 iniciativas de las que 161 son interpelaciones. Elkarrekin Podemos En su estreno ha presentado 564 iniciativas. PSE-EE Ahora en el gobierno han presentado 15 iniciativas. PP 600 iniciativas.

¿Cuáles? Las cuestiones que tratan son variadas. ¿Qué les interesa a los representantes políticos? La autorización ambiental de la incineradora, la ampliación del capital de la Naval, los actos del 20 aniversario del Guggenheim, la planificación estratégica de cooperación al desarrollo, la accesibilidad a los hospitales, la situación del sistema educativo vasco y la política educativa del propio Gobierno, así como el proyecto de BRT (tranvía ligero) de Vitoria. Las mociones apuntan a la eliminación de la contratación fraudulenta, las medidas de atención a desempleados de larga duración, el Instituto Vasco de Medicina Legal, la mejora de la gestión de Haurreskolak, el incremento de accidentes laborales, el modelo turístico o las políticas de igualdad.

Razones

¿Qué razones explican ese descenso de interpelaciones? Un vistazo a la composición del Parlamento permite encontrar algunas claves. La primera es la incorporación de los socialistas al equipo de gobierno, un cambio de posición para este grupo que ha rebajado de forma notable las iniciativas que plantea en el Parlamento. Los números hablan. Durante la pasada legislatura, el PSE planteó 6.694 iniciativas. En esta, de poco más de año y medio, apenas suma quince.

Desde fuentes del Gobierno Vasco señalan también a una persona muy concreta, a Gorka Maneiro, el único representante de la extinta UPyD, que según reconocen quienes fueron sus compañeros, tuvo una intensa actividad en lo que a iniciativas se refiere. Presentó un total de 1.351 durante esos años de legislatura. Eso sí, hay un nuevo grupo en la Cámara, Elkarrekin Podemos, que en la legislatura actual ha planteado ya 564 iniciativas diferentes. EH Bildu ha registrado 829 y el PP, 600. El PNV, como corresponde a un partido gubernamental, solo 13.

Las iniciativas computadas son las que se han planteado por los grupos de forma individual, porque hay algunas conjuntas entre los distintos partidos. A veces se trata del propio gobierno el que las plantea. Otras surgen de alianzas coyunturales entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Alguna más llegan a ser unitarias entre todos los grupos y no faltan siempre uniones más insólitas como las que pueden firmar EH Bildu y el PP. En total se han cerrado 90 interpelaciones en esta legislatura y se han contestado 660 preguntas para respuesta escrita y 208 orales.

Pero las iniciativas abarcan mucho más que interpelaciones. Las mociones también han descendido en número en la comparativa entre el año 2015 y este ejercicio del 2017, de 50 a 41 y, sin embargo, las proposiciones no de ley se han incrementado, de 189 a 221. ¿Se llegará en esta legislatura Urkullu a las cifras de la anterior en cuanto a iniciativas? En total, de 2012 hasta marzo de 2016, el PNV, que gobernó en solitario aunque con un pacto de estabilidad presupuestaria el último ejercicio, planteó 98 iniciativas. El PSE llegó a las 6.694, el PP a 2.357, EH Bildu a 3.259 y la UPyD de Gorka Maneiro, 1.351.