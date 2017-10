La intermediación de Urkullu empieza a dar sus frutos El presidente catalán, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Iñigo Urkullu (i), momentos antes de la reunión que mantuvieron el año pasado. / EFE/Toni Albir El papel del lehendakari ha sido clave para que Puigdemont se decante por unas elecciones que frenen la aprobación del 155 MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 26 octubre 2017, 12:50

Los intentos constantes del lehendakari para que la crisis catalana no desembocase en un choque de trenes de imprevisibles consecuencias van camino de dar sus frutos. En los últimos días, Iñigo Urkullu había intensificado los contactos al máximo nivel tanto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para impulsar una salida intermedia que evitase tanto la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo central. El papel de mediador del lehendakari cogió tanta fuerza en las últimas horas que incluso un grupo de empresarios catalanes se desplazó ayer a Vitoria para reunirse con Urkullu y pedirle un último esfuerzo. Finalmente, Puigdemont se ha decantado por la convocatoria de unas elecciones que pueden devolver a Cataluña a la normalidad política.

El lehendakari, en sintonía con el PNV, se había posicionado en los últimos días claramente en contra de la aplicación del artículo 155, insistiendo en que no había causa para ejecutarlo al no haberse producido una declaración de independencia por parte de las instituciones catalanas. El pasado sábado habló directamente tanto con Rajoy como con Puigdemont para tratar de encauzar el conflicto y evitar el "choque de trenes" al que se ha referido en alguna ocasión.

Ese papel de mediación fue reconocido desde importantes sectores de la sociedad catalana que se resistían a un choque institucional que podía ser perjudicial tanto para Cataluña como para España. En ese reconocimiento se enmarca una reunión que el lehendakari mantuvo este miércoles con importantes empresarios catalanes en Vitoria. Según informa El Periódico de Catalunya, Urkullu se reunió con un grupo de empresarios catalanes capitaneado por Juan José López Burniol, Marian Puig, Emilio Cuatrecasas y Joaquim Coello.

El mensaje que trasladó Urkullu a Puigdemont por la via de estos emisarios fue si estaría dispuesto a no realizar la Declaración Unilateral de Independencia y convocar elecciones a cambio de que Mariano Rajoy se comprometiera a no aplicar el artículo 155. Según El Periódico, Puigdemont respondió ayer afirmativamente a esta pregunta por correo electrónico.