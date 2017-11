Interior defiende la dispersión de etarras: «ETA sigue intentando controlarlos» El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. / Efe Destacan que el alejamiento «no es incompatible con la ley» y recuerdan que está avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo EFE Madrid Jueves, 30 noviembre 2017, 16:09

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha subrayado la vigencia de la política de dispersión de presos etarras porque, además de estar "contrastada" su eficacia, la banda "sigue intentando controlar a sus presos como lo hacía hace años".

Yuste ha comparecido en la comisión de Interior para responder a diversas preguntas de los grupos parlamentarios sobre la situación en las cárceles, la agresión a funcionarios, los presos etarras enfermos o la política de dispersión que se aplica a los reclusos de la banda, especialmente discutida por los representantes del PNV, Grupo Mixto (Bildu) y Podemos.

Mikel Legarda, del grupo vasco, ha apuntado que ya no tiene sentido jurídicamente que los reclusos etarras cumplen condena alejados de sus familias y que las circunstancias por las que se impuso la dispersión a principios de los años 90 no son ni las actuales ni las de futuro, ya que "no se vislumbra ningún escenario de que ETA vuelva a las andadas".

Derechos humanos y reinserción

Desde Bildu y Podemos han reiterado sus argumentos de que el alejamiento de estos internos en cárceles fuera de Euskadi no es compatible con los derechos humanos ni con la reinserción de los penados que recoge la ley, si bien Yuste ha señalado que la dispersión ha dado como resultado que tan solo un 1% de los reclusos de la banda han reincidido en la actividad terrorista una vez en libertad.

"No parece razonable prescindir de esta política de dispersión que han contrastado su eficacia", ha añadido el responsable de Instituciones Penitenciarias antes de recordar que la puerta está abierta a la cárcel de Nanclares para aquellos presos etarras que abandonen los postulados de la banda y cumplan con los requisitos que marca la normativa.

No obstante, Yuste ha defendido que el alejamiento "no es incompatible con la ley" y que, de hecho, ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.