«El PNV ha sido inteligente y entiendo que se sienta liberado de la condición del 155» Iñigo Urkullu, en su despacho de Lehendakaritza, durante la entrevista. / IGOR AIZPURU «Tengo mi preocupación e inquietud ante la formación del Govern en Cataluña. Ojalá no nos veamos abocados a elecciones el 15 de julio» J. SAINZ Vitoria Domingo, 6 mayo 2018, 08:31

El anuncio del final de ETA dejará el protagonismo de la actualidad política en los próximos días a la recta final de la negociación para formar Gobierno en Cataluña. Una cuestión que preocupa al lehendakari.

-ETA aludía en su comunicado final a la necesidad de «materializar el derecho a decidir». ¿Queda contaminado este concepto?

- El derecho a decidir, que no existe como principio jurídico, lo entendemos como principio democrático y que una organización terrorista como ETA haga en su comunicado final valoraciones políticas sobre cómo debe construirse el futuro no me ha gustado nada. Pero no porque lo haya hecho va a restarle al principio democrático una posible acción política de los grupos que así lo estimen. De hecho, existe una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco y son los grupos parlamentarios quienes tienen en su mano la cuestión.

«Hay que reorientar el derecho a decidir, que no se interprete solo en clave de independencia»

-Usted ha hablado estos días de reformular el concepto del derecho a decidir. ¿A qué se refería?

-El derecho a decidir necesita una reorientación porque ya se interpreta que se ejercita de manera permanente en las elecciones. Por eso habrá que hablar de consultas o de referendos que aborden el ámbito de relación entre el País Vasco y el Estado español. Y eso necesita una reorientación, ver si es interpretable en base a los derechos históricos contemplados en la Disposición Adicional Primera de la Constitución o no, si puede haber en la interpretación de la Constitución española una facultad de delegación a las comunidades autónomas para la convocatoria de consultas. Y siempre que sea de una manera legal y pactada. Necesita ser explicado y matizado.

-Quiere decir que el derecho a decidir no debe centrarse en 'independencia sí o no'?

-Claro, ¿porque únicamente la interpretación del derecho a decidir es independencia sí o no?. Esa también es una confusión. Démosle la vuelta. El derecho a decidir, desde una formulación legal práctica, podría ser también que, si como consecuencia del Brexit, Escocia quisiera seguir perteneciendo a la Unión Europea, pudiera hacerlo. El derecho a decidir es todo: cabe la independencia, la autonomía, la soberanía, la soberanía compartida...

President «limpio»

-¿Confía en que haya Gobierno en Cataluña antes del 22 de mayo que cumpla los requisitos legales para que se levante la intervención del 155?

- Tengo mi inquietud y mi preocupación. Hay formaciones, el PDeCAT y ERC, que optaron por la vía unilateral y ya no lo hacen, y que defienden investir a un candidato limpio de causas judiciales. Pero me queda la preocupación de lo que vaya a hacer la CUP. Se van agotando los tiempos y me da la impresión de que vamos muy forzados. Ojalá que no nos veamos abocados a otras elecciones el 15 de julio.

- ¿Cree que el PNV acertó al saltarse un poco su propia línea roja de no negociar un acuerdo presupuestario con Rajoy aun con el 155 en vigor, y anunciara ese acuerdo sobre la subida de las pensiones?

-Observo desde la distancia que en el planteamiento del PNV hay una postura inteligente que se ha refrendado con el compromiso del presidente del Gobierno español cuando acepta el preacuerdo de la enmienda relativa a las pensiones y al manifestarse públicamente a favor de levantar inmediatamente el 155 cuando haya Govern de la Generalitat limpio de causas judiciales. No podemos olvidar estas manifestaciones. Una vez que existe ese compromiso y una disposición a elegir otro candidato limpio de causas judiciales, entiendo que el PNV se sienta liberado de esa condición de la aplicación del 155.

«No me ha gustado que ETA haga valoraciones políticas sobre cómo construir el futuro»

- O sea, que si los secesionistas catalanes no se pusieran de acuerdo en investir un candidato legal, el PNV podría sentirse con manos libres para actuar como quiera.

-Personalmente pienso que absolutamente. Es una decisión de los partidos catalanes, de quienes habiendo apostado por la elección efectiva de un presidente, quienes lo hayan dificultado hayan sido otros partidos políticos catalanes.

-¿En la hipotética negociación de PNV y PP los Presupuestos del Estado deben incluirse contrapartidas en forma de transferencias?

-No, son ámbitos diferenciados. La negociación presupuestaria corresponde a los partidos.

-¿Hay fecha para la convocatoria de la Comisión Mixta?

-No.

- ¿Cree que el tiempo que se pueda ganar ahora en la legislatura estatal favorecerá movimientos para lograr las transferencias pendientes?

-Habría que haber aprovechado el tiempo antes. Llevamos 39 años sin completar el Estatuto.