El PNV se inclina por presentar una enmienda a la totalidad para tumbar los Presupuestos

El PNV analizó ayer tarde la situación en Cataluña y, aunque no adoptó una posición sobre los Presupuestos del Estado, se inclina por presentar una enmienda a la totalidad a las Cuentas de Mariano Rajoy si se mantiene el 155, según fuentes jeltzales consultadas por este periódico. Un paso más en la postura de la formación peneuvista, que insiste en no sentarse con el PP en la mesa de negociación para hablar sobre los Presupuestos si sigue en vigor la intervención de Cataluña. Esta fue una de las conclusiones tras la reunión de los lunes del EBB, el órgano ejecutivo del partido de Andoni Ortuzar, que se celebró por primera vez desde que el proyecto presupuestario llegara al Congreso de los Diputados el pasado martes.

A pesar de que no se adoptó ningún acuerdo en firme sobre las Cuentas, era obvio que los jeltzales no podían dejar pasar por alto la situación y, hoy por hoy, el PNV se inclina por el planteamiento de enmendar a la totalidad el proyecto presupuestario mientras Cataluña se mantenga intervenida y el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantenga su «pulso» con el secesionismo.

El PNV tiene margen para decidir si formaliza o no su amenaza para tumbar los Presupuestos, ya que el próximo día 20 expira la fecha tope para presentar las enmiendas a la totalidad. Además, podrían retirar la enmienda antes de la votación final en el Congreso, prevista para el día 26. Un periodo de quince días en el que los jeltzales aguardarán a si la evolución de los acontecimientos en Cataluña les permite un cambio de postura.

Solo en el caso, improbable en la actual coyuntura, de que el PNV permitiera que las Cuentas superaran el trámite de enmiendas, se abriría otro mes de gracia hasta el pleno definitivo de votación del Presupuesto previsto entre el 21 y el 24 de mayo. Las fuentes consultadas precisan, sin embargo, que «no sería coherente» no enmendar a las Cuentas a la totalidad con el 155 vigente. En este sentido, instan al Gobierno central a «apoyarse en el PSOE», en vez de esperar el respaldo de los cinco diputados jeltzales, claves para poder sacar adelante las Cuentas.

Desde el PNV lamentaron la «contumacia» del juez Llarena y apelaron a la «responsabilidad» del presidente español. Y llegaron, esta vez sí, a una contundente conclusión: «El Estado español está en crisis política, institucional y de liderazgo».

La pregunta al lehendakari

Quien no se ha pronunciado aún sobre el proyecto presupuestario es Iñigo Urkullu. «Señor lehendakari, ¿cómo valora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en sus partidas destinadas al País Vasco?». El presidente del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, buscará este viernes, en el pleno de control al Gobierno Vasco, que Urkullu se «retrate» y explique cuál es su postura respecto a las Cuentas del Ejecutivo central que prevén una inversión de 509 millones de euros para Euskadi

Los populares vascos incidirán en su estrategia de presionar a los jeltzales para que cedan sus cinco escaños con la baza económica y la repercusión negativa en las inversiones vascas si el PNV no deja a un lado su posicionamiento y se mantiene el bloqueo presupuestario. Por eso, desde la formación liderada por Alonso quieren conocer de primera mano qué análisis hace de la situación el lehendakari.

El objetivo del PP es claro: evidenciar, dicen los populares, que el PNV tiene «cada vez más difícil mantener su discurso y rechazar unas inversiones beneficiosas para Euskadi». Este planteamiento, no obstante, no será la única baza que utilizará este viernes el PP. «Señor Erkoreka, ¿valora como un 'ataque al autogobierno' el proceso abierto en ocho comunidades, además del País Vasco, para solventar en la comisión bilateral la subida salarial a los funcionarios?». Borja Sémper instará directamente a Josu Erkoreka sobre esta cuestión en un intento de demostrar que el PNV «solo pone excusas para no apoyar las Cuentas».

Desde Podemos Euskadi, Andeka Larrea consideró ayer que no se cree que el aumento inversor en Euskadi previsto en los Presupuestos se haga «a espaldas» del PNV y reconoció que no puede «evitar pensar que alguna negociación ha habido».